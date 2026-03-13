El Quillá defiende la ventaja y Ciclón Racing busca romper la paridad

La Copa Federación de Fútbol entra en una etapa decisiva y los equipos de la Liga Santafesina se preparan para un domingo cargado de emociones.
Los representantes de la Liga Santafesina afrontarán este domingo los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Federación. El Quillá intentará sostener la diferencia obtenida en la ida, mientras que Ciclón Racing procurará inclinar la serie a su favor tras el empate del primer cruce. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a la Copa Santa Fe, pero ahora van por el boleto a las semifinales del certamen provincial.
Con el objetivo de avanzar a las semifinales, Náutico El Quillá y Ciclón Racing afrontarán sus compromisos de vuelta por los Cuartos de Final, luego de resultados diferentes en los partidos de ida que marcan escenarios contrastantes para cada uno.
Más allá de la búsqueda del pasaje a la próxima instancia, ambos clubes ya tienen asegurada su participación en la próxima edición de la Copa Santa Fe, lo que representa un logro deportivo significativo.
Sin embargo, el deseo de seguir compitiendo por el título provincial mantiene intacta la motivación de los dos planteles, que buscarán cerrar la serie con actuaciones sólidas ante su público.
La jornada dominical se presenta así como un momento clave para el fútbol santafesino dentro del certamen, con dos encuentros que prometen intensidad, expectativa y la ilusión de seguir avanzando en la competencia.
En el Campo de Deportes 8 de Enero y desde las 17, Ciclón Racing será anfitrión de Unión Arroyo Seco en el partido de vuelta de los Cuartos de Final.
El primer enfrentamiento, disputado en el estadio Antonio Di Giacomo, terminó igualado 1 a 1, por lo que la serie quedó completamente abierta de cara a la revancha.
El equipo conducido por Carlos García buscará aprovechar la localía para imponer condiciones y lograr el triunfo que le permita meterse entre los cuatro mejores del torneo.
El empate en condición de visitante dejó sensaciones positivas en el conjunto santafesino, que ahora intentará dar el golpe definitivo frente a su gente.
Del otro lado estará Unión de Arroyo Seco, un rival que ya demostró su capacidad competitiva en el primer duelo y que llegará con las mismas aspiraciones de avanzar de ronda.
Se espera un partido equilibrado y de alto voltaje futbolístico, donde cada detalle puede resultar determinante para la resolución de la serie.
El encuentro contará con arbitraje de la Liga Rafaelina. Sebastián Yori será el juez principal, acompañado por Joaquín Zbrun y Ulises Roldán como asistentes.
En simultáneo, también desde las 17, Náutico El Quillá recibirá a Domingo Faustino Sarmiento en el estadio Mauricio Martínez de Santo Tomé.
El conjunto dirigido por Martín Mazzoni llega con una ventaja importante tras haberse impuesto 3 a 1 en el encuentro de ida disputado en el estadio Manuel Reimondes.
Ese resultado le permite al “Tiburón” afrontar la revancha con mayor tranquilidad, aunque sin margen para relajaciones.
La diferencia obtenida representa un respaldo significativo, pero el cuerpo técnico y los jugadores saben que todavía restan noventa minutos para confirmar el pase a semifinales.
Durante el primer partido, El Quillá mostró eficacia ofensiva y solidez en momentos clave, argumentos que intentará repetir para cerrar la serie de manera favorable.
Además, el apoyo del público en Santo Tomé aparece como un factor que puede inclinar aún más la balanza para el elenco santafesino.
Sarmiento, por su parte, llegará con la necesidad de revertir el marcador global y buscará asumir un rol más protagonista desde el inicio para acortar distancias. Esto podría generar un desarrollo abierto y dinámico, con espacios que ambos equipos intentarán aprovechar.
La terna arbitral para este compromiso llegará desde la Liga Galvense. Gastón Regenhardt será el árbitro principal, acompañado por Gabriel Pascua y Gonzalo Echeverría como asistentes.
Con dos partidos en simultáneo y la expectativa de avanzar de fase, la jornada dominical promete ser una verdadera fiesta del fútbol para la Liga Santafesina.
Tanto Ciclón Racing como Náutico El Quillá buscarán dar el paso necesario para meterse en semifinales y seguir representando a la región en uno de los torneos provinciales más competitivos.