Copa Federación – Cuartos de Final

El Quillá defiende la ventaja y Ciclón Racing busca romper la paridad

Los representantes de la Liga Santafesina afrontarán este domingo los partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Federación. El Quillá intentará sostener la diferencia obtenida en la ida, mientras que Ciclón Racing procurará inclinar la serie a su favor tras el empate del primer cruce. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a la Copa Santa Fe, pero ahora van por el boleto a las semifinales del certamen provincial.