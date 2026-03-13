Colón ganó en Paraná y avanzan los Octavos de la Copa Túnel Subfluvial
El Sabalero se impuso como visitante ante Sportivo Urquiza por 2 a 1 en el estadio Federik en la continuidad de los Octavos de Final – Ida del certamen que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. El torneo, que une a clubes de ambas orillas del río Paraná, dejó varios partidos vibrantes y todavía resta un encuentro para completar la primera ronda.
En Paraná. Capitanes y la cuaterna arbitral. Gentileza.
La Copa Túnel Subfluvial continúa entregando emociones en cada jornada. El certamen que reúne a equipos de Santa Fe y Paraná siguió su marcha con la disputa de varios encuentros correspondientes a los Octavos de Final – Ida, donde hubo goles, partidos parejos y triunfos importantes que empiezan a marcar el rumbo de la competencia.
Uno de los resultados destacados de la jornada fue el triunfo de Colón de Santa Fe en condición de visitante.
El conjunto rojinegro se presentó en el estadio Federik y logró imponerse por 2 a 1 frente a Sportivo Urquiza en un encuentro muy disputado. Thiago Fusco y Milton Soto marcaron los goles del equipo santafesino, mientras que Osvaldo Rodríguez había anotado para el local.
Con esta victoria, el Sabalero dio un paso importante pensando en la definición de la serie, en un torneo que desde su creación se transformó en un atractivo duelo futbolístico entre instituciones de dos provincias que comparten historia y cercanía geográfica.
La jornada también dejó otros encuentros muy atractivos. En Santa Fe, La Salle Jobson protagonizó uno de los partidos más entretenidos al vencer 3 a 2 a Patronato en un duelo cargado de emociones.
Bautista Peres fue la gran figura de la noche al convertir los tres goles del conjunto colegial, mientras que Juan Lencinas y Juan Giacinti descontaron para el elenco entrerriano.
En otro de los compromisos disputados en territorio santafesino, Independiente y Atlético Paraná no se sacaron diferencias e igualaron 1 a 1. Javier Fritzler marcó para el conjunto local, mientras que Francisco Giaccio anotó el gol del equipo visitante en un partido equilibrado.
Colón y un triunfo importante en Paraná. Gentileza.
También hubo una actuación contundente de Universidad, que goleó 4 a 0 a Don Bosco mostrando una gran efectividad ofensiva. Ignacio Fantinato, Carlos Villordo, Brian Giménez y Tomás Valenzuela fueron los autores de los tantos que sellaron una clara victoria para el conjunto universitario.
Por su parte, Gimnasia y Esgrima logró una ajustada pero valiosa victoria frente a Atlético Neuquén por 2 a 1. Facundo Preattoni fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles del equipo santafesino, mientras que Luciano Díaz había puesto el empate parcial para la visita.
Resultados en Paraná
En la capital entrerriana también hubo actividad y partidos muy disputados. Belgrano consiguió un triunfo ajustado al derrotar 1 a 0 a Nacional gracias al tanto convertido por Tobías Zorzoli.
Otro de los encuentros destacados se jugó entre Instituto y Unión, donde el Tatengue logró una importante victoria por 4 a 2 como visitante.
Nazareno García Fazi, Ignacio Isla, Lucas Cacciabue y Agustín Benavídez marcaron para el equipo santafesino, mientras que Lorenzo Herrera y Yamil Ayala anotaron para el conjunto local.
En tanto, el mencionado triunfo de Colón ante Sportivo Urquiza completó la jornada en Paraná y dejó al equipo rojinegro bien posicionado de cara a la continuidad de la serie.
El cierre de la ida
La programación de los Octavos de Final – Ida todavía tiene un capítulo pendiente. El último partido de esta instancia se disputará el sábado 14 de marzo a las 21 horas, cuando Oro Verde reciba a Cosmos FC en el estadio Gustavo “Pucará” Ortellao.
El encuentro contará con el arbitraje de Joaquín Urbani, acompañado por los asistentes Oscar Bach y Gabriel Cislaghi, mientras que Juan Bonnín se desempeñará como cuarto árbitro.
De esta manera, la Copa Túnel Subfluvial continúa consolidándose como un torneo que fortalece la competencia regional y genera atractivos enfrentamientos entre clubes de Santa Fe y Paraná.
Con partidos intensos y estadios que acompañan cada jornada, el certamen sigue creciendo y promete emociones fuertes cuando lleguen los encuentros de vuelta que definirán a los equipos que avanzarán a la siguiente fase.