Por 2 a 1 en el estadio Federik

Colón ganó en Paraná y avanzan los Octavos de la Copa Túnel Subfluvial

El Sabalero se impuso como visitante ante Sportivo Urquiza por 2 a 1 en el estadio Federik en la continuidad de los Octavos de Final – Ida del certamen que organizan en conjunto la Liga Santafesina y la Liga Paranaense. El torneo, que une a clubes de ambas orillas del río Paraná, dejó varios partidos vibrantes y todavía resta un encuentro para completar la primera ronda.