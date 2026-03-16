La Liga San Martín puso primera con una fecha muy pareja

Mirá tambiénLeo Madelón: “Me gustó que Boca haya pensado en Unión”
Con una jornada marcada por la paridad y algunos encuentros muy entretenidos, comenzó el Torneo Apertura de la Liga Departamental de Fútbol San Martín. La primera fecha se disputó con siete partidos, en los que predominó el equilibrio entre los equipos y donde sólo dos lograron comenzar el campeonato con victoria.
En El Trébol, El Expreso y Piamonte igualaron 1 a 1 en el estadio Delfor Fontanarrosa. El conjunto local se puso en ventaja en el primer tiempo gracias al gol de Gonzalo Díaz, pero en el complemento Alexis Lucero marcó el empate para la visita en un duelo muy disputado.
En San Martín de las Escobas se jugó uno de los partidos destacados de la jornada: el clásico de la Ruta 34. Allí, Juventud Unida consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar 2 a 1 a General San Martín. Tamagna y Flemati marcaron para el equipo ganador, mientras que Araya descontó para el conjunto local.
Paridad
En otros dos encuentros muy cerrados, Americano y Sastre empataron 0 a 0, al igual que La Emilia y Deportivo Mitre. Ambos partidos se caracterizaron por la lucha en la mitad de la cancha, con pocas situaciones claras y mucha paridad entre los protagonistas.
En Castelar se vivió un partido cambiante y lleno de emociones. Granaderos y San Martín de Carlos Pellegrini empataron 2 a 2. El equipo local parecía encaminarse a la victoria tras ponerse 2 a 0 con dos goles de Borgognone, pero el conjunto rojinegro reaccionó a tiempo y logró la igualdad con tantos de Cansina y Bidonde.
Mirá tambiénCiclón Racing ganó por penales y se metió en semifinales de la Copa Federación
Uno de los encuentros más espectaculares de la fecha se disputó el jueves entre Guadalupe y Atlético San Jorge. El partido terminó 3 a 3 luego de un desarrollo increíble. Atlético se había adelantado 3 a 0 con dos goles de Aguirre y uno de Melo, pero Guadalupe reaccionó con enorme carácter y llegó al empate con tres tantos de Torres, quien fue la gran figura de la noche.
La fecha se cerró el viernes con el triunfo de Susanense por 1 a 0 frente a Trebolense. El único gol del encuentro lo convirtió Exequiel Torres en un partido muy parejo, donde la eficacia terminó marcando la diferencia.
Así, Juventud Unida y Susanense comenzaron el campeonato con tres puntos y quedaron como líderes tras la primera jornada, en un torneo que promete ser muy competitivo.
La próxima fecha
Miércoles 18: - TREBOLENSE VS GRANADEROS, - SAN MARTIN C.P. VS GRAL. SAN MARTIN, - SASTRE VS EL EXPRESO, - PIAMONTE VS JUVENTUD GUADALUPE.
Jueves 19: - ATL. SAN JORGE VS LA EMILIA (SAN JORGE), - DEP. MITRE (LANDETA) VS SUSANENSE,- JUVENTUD UNIDA (ROSQUIN) VS AMERICANO