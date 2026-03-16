Argentina Patea 2026 comenzó a rodar en los estadios del fútbol argentino

El torneo de penales Argentina Patea 2026 tuvo su puntapié inicial en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.
El director de partidos de la Asociación del Fútbol Argentino, Ariel Sclafani, inauguró el certamen de penales Argentina Patea 2026 en el marco de la Liga Profesional. La iniciativa debutó en el estadio de Rosario Central y continuó días después en el encuentro entre Unión de Santa Fe y Boca Juniors, con una gran participación del público.
El torneo de penales Argentina Patea 2026 tuvo su puntapié inicial en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.
La propuesta, impulsada desde la organización del fútbol profesional, fue inaugurada por el director de partidos de la AFA, Ariel Sclafani, quien presentó oficialmente el certamen ante una multitud en el estadio de Rosario Central.
La actividad se desarrolló en el marco de la fecha 11 del torneo de Primera División, durante la jornada en la que el conjunto rosarino recibió a Banfield.
En ese contexto, los fanáticos presentes en el estadio fueron testigos del primer encuentro del certamen de penales, una iniciativa pensada para acercar aún más a los hinchas al espectáculo deportivo.
El evento despertó un gran entusiasmo entre los más de 50.000 espectadores que colmaron las tribunas del Gigante de Arroyito.
Entre aplausos, cánticos y una participación activa del público, los participantes ejecutaron sus disparos desde los doce pasos en busca de avanzar a las próximas instancias del torneo.
La iniciativa continuó días después, el 15 de Abril, en la ciudad de Santa Fe. Allí, en el encuentro entre Unión y Boca Juniors, Sclafani volvió a encabezar la actividad que permitió a los simpatizantes formar parte del espectáculo.
Más de 30.000 hinchas tatengues disfrutaron del desafío desde el punto penal, alentando a cada participante y celebrando a quienes lograron clasificarse a una nueva etapa de la competencia.
Según explicó el propio Sclafani, el objetivo del programa es generar un momento de distensión y participación dentro del marco de cada jornada del fútbol profesional. “Se trata de hacer sentir un momento agradable a los hinchas mientras disfrutan de partidos de su equipo”, señaló el dirigente al referirse a la propuesta.
De esta manera, Argentina Patea 2026 comenzó su recorrido con una positiva respuesta del público, sumando una nueva experiencia dentro de los estadios y fortaleciendo el vínculo entre los aficionados y el espectáculo del fútbol argentino.
La organización prevé continuar replicando la actividad en distintas canchas del país a lo largo de la temporada, llevando el desafío de los penales a miles de hinchas en cada fecha del campeonato.