En Rosario Central y Unión de Santa Fe

Argentina Patea 2026 comenzó a rodar en los estadios del fútbol argentino

El director de partidos de la Asociación del Fútbol Argentino, Ariel Sclafani, inauguró el certamen de penales Argentina Patea 2026 en el marco de la Liga Profesional. La iniciativa debutó en el estadio de Rosario Central y continuó días después en el encuentro entre Unión de Santa Fe y Boca Juniors, con una gran participación del público.