Leo Madelón: “Me gustó que Boca haya pensado en Unión”
Habló del gol de Boca, dijo que él también vio foul en perjuicio de Palacios en el arranque de la jugada, pero que no se queja: “No hago hincapié en eso, a los partidos hay que ganarlos bien y no pensar en nada raro”
Madelón valoró el rendimiento del equipo y destacó la identidad de juego de Unión. Crédito: Matías Pintos.
Mateo Del Blanco dijo, luego del partido, que Unión mereció ganar el partido, no quiso referirse a la jugada del gol de Boca (todo Unión protestó un empujón a Palacios en la maniobra previa) y dejó en claro que “estamos haciendo un grandísimo campeonato”.
Un ratito después, Claudio Ubeda, el técnico de Boca, explicó que la salida de Ascacíbar fue porque pidió el cambio por una molestia física, que el ingreso de Braida fue para darle más profundidad por derecha, “porque no estábamos ocupando bien esa banda como fue en el primer tiempo” y que “Boca mereció ganar el partido”. También hizo una referencia de Unión: “Sabíamos que es un equipo que juega bien por afuera y que tira muchos centros. Eso lo hicieron durante casi todo el partido. Nosotros estábamos preparados para contrarrestar esa estrategia”.
Unión y Boca protagonizaron un partido muy parejo. Crédito: Matías Pintos.
Luego de la palabra del entrenador visitante, llegó el momento de escuchar las explicaciones de Leonardo Madelón:
• “Ví la jugada del gol de Boca… Es falta… No hago hincapié en eso… A los partidos hay que ganarlos bien, no mirar nada raro, estoy contento porque hoy Boca se ocupó de controlar a Unión y eso es muy bueno. Estamos invictos de local y con dos grandes que enfrentamos en menos de una semana, la cosecha es buena”.
• “Capaz que hoy era más fácil jugarle a Boca en la Bombonera que acá, por la desesperación que podía entrarles por la presión de la gente. Ellos nos quitaron la pelota en los primeros 30 minutos hasta que paramos a Tarragona delante de Paredes para que no juegue tanto. Fue un partido muy parejo”.
• “El equipo está a tono, nos respetan mucho y eso a mí me gusta”.
• “Ellos buscaron complicarnos en el medio y por momentos lo lograron. Boca tiene buenos jugadores, no descubro nada nuevo”.
• “Mansilla tapó dos o tres pelotas claras de gol, por eso digo que el resultado está bien. Está pasando un buen momento, ya lo tuve en otros lugares y lo conozco muy bien. Estigarribia se cansó, entrenó poco luego de Independiente, es un jugador que nos da juego aéreo y sostén arriba. Lo contuvo mucho a Di Lollo. Pero está bien”.
• “Profini podría haber sido un cambio, pero estaba bien. A Misael le costó entrar, porque el ritmo que tenemos es muy intenso y a veces cuesta acostumbrarse a eso. Estamos entrenando bien y yo soy de los que piensa que no hay que cambiar si el equipo está bien. Tampoco voy a esperar que el equipo pierda para cambiar. No soy de esos”.
• “Lo fuerte de Unión es la táctica y la estrategia. Nos refugiamos mucho en el juego en bloque. Si nos abrimos demasiado, capaz que un equipo con mejores individualidades nos complica. Nosotros somos un equipo. El mundo del fútbol está yendo mucho para el lado de las transiciones. Nosotros somos un equipo que ataca y juega mucho al ‘mata o muere’. No somos pasivos, no jugamos a tener la pelota y a esperar. Somos un equipo de tensión permanente”.
• “Estamos bien, tenemos identidad, los que están afuera esperan su oportunidad. Quedan seis partidos más Copa Argentina a fin de mes y vamos a necesitar de todos. Vamos por el buen camino, tenemos las cosas claras, no sufrimos mucho”.
Madelón remarcó la intensidad con la que su equipo afrontó el encuentro ante Boca.
• “Repetir el equipo como lo venimos haciendo, habla a las claras de que venimos bien y estamos todos de la mano y en la misma sintonía. Hoy, el único que tenemos afuera es Nicolás Paz, al que necesitamos y esperamos que se recupere pronto”.
• “Ubeda me dijo antes del partido que somos duros e intensos. Por eso, jugaron al ritmo que les convenía”.
• “Nosotros tenemos la característica de equipo dinámico, con volantes que vuelan y a veces eso nos lleva al apuro. Yo lo veía a Paredes, por ejemplo, que es un jugador que no se pone nervioso y sabe manejar los partidos. Nosotros tenemos una característica y es nuestro ADN”.
• “El nivel de Del Blanco, Palacios y Ludueña, es mérito de ellos. Fascendini fue mi soldado de todo el año pasado, pero ahora está Ludueña y ha mostrado gran personalidad, es del club y seguramente en algún mercado va a tener chances. Del Blanco está muy bien, es equilibrado. Y Palacios está pasando por un momento difícil en lo familiar, está contenido por el grupo y siempre me dice que le hace bien estar en Santa Fe; es explosivo, atorrante, atrevido y le hemos dado confianza absoluta”.
• “Boca pensó en Unión, tomó precauciones y eso me gustó. El equipo está a la altura, no hay que agrandarse y creerse más que nadie”.