Otra vez conforme

Leo Madelón: “Me gustó que Boca haya pensado en Unión”

Habló del gol de Boca, dijo que él también vio foul en perjuicio de Palacios en el arranque de la jugada, pero que no se queja: “No hago hincapié en eso, a los partidos hay que ganarlos bien y no pensar en nada raro”