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Unión recibe a Boca; la información minuto a minuto

El encumbrado equipo de Madelón buscará dejar los tres puntos en Santa Fe, para seguir como escolta en la zona A.

El tatengue será anfitrión del Xeneize. Foto: Juan Manuel FogliaEl tatengue será anfitrión del Xeneize. Foto: Juan Manuel Foglia
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Por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, Unión recibe a Boca en el 15 de Abril. El equipo de Leo Madelón buscará dejar los tres puntos en casa, para seguir peleando entre los primeros de la Zona A.

La información minuto a minuto

Domingo 15.03

20:43 Los 11 del tate

Madelón confirmó los mismos 11 que jugaron en Avellaneda. A saber: Mansilla; Vargas, Maizon Rodriguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Mauro Pitton Profini, Cuello; Tarragona y Estigarribia.

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Domingo 15.03

20:30 Los 11 de Boca

La visita forma con: Marchesin; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel.

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Domingo 15.03

20:25 Día del club

Unión cobraba a sus hinchas de 17 años o más un bono por Día del Club, cuyo valor era de 20 mil pesos para socios y 40 mil pesos para no socios.

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Domingo 15.03

20:23 Así luce el vestuario tatengue


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Domingo 15.03

18:55 Todo listo en Santa Fe

Unión recibe a Boca desde las 22 con arbitraje de Yael Falcón Pérez y TV de TNT Sports Premium.

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