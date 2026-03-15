Unión recibe a Boca; la información minuto a minuto

Por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, Unión recibe a Boca en el 15 de Abril. El equipo de Leo Madelón buscará dejar los tres puntos en casa, para seguir peleando entre los primeros de la Zona A.
El encumbrado equipo de Madelón buscará dejar los tres puntos en Santa Fe, para seguir como escolta en la zona A.
Por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, Unión recibe a Boca en el 15 de Abril. El equipo de Leo Madelón buscará dejar los tres puntos en casa, para seguir peleando entre los primeros de la Zona A.
La información minuto a minuto
Madelón confirmó los mismos 11 que jugaron en Avellaneda. A saber: Mansilla; Vargas, Maizon Rodriguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Mauro Pitton Profini, Cuello; Tarragona y Estigarribia.
La visita forma con: Marchesin; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel.
Unión cobraba a sus hinchas de 17 años o más un bono por Día del Club, cuyo valor era de 20 mil pesos para socios y 40 mil pesos para no socios.
Unión recibe a Boca desde las 22 con arbitraje de Yael Falcón Pérez y TV de TNT Sports Premium.