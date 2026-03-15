Boca tuvo, en Santa Fe, un recibimiento multitudinario y una plaqueta para Paredes

Pasa en todas las ciudades, pero no por eso deja de sorprender. Cuando Boca llegó al hotel Los Silos, en la tarde del sábado, una multitud de hinchas xeneizes esperaron la llegada del plantel para sacarse fotos y firmar autógrafos. En ese aspecto, Leandro Paredes y Ander Herrera fueron los “abanderados”, aunque ni siquiera Juan Román Riquelme se quedó atrás y fue uno de los que también tuvo su contacto con los hinchas, luego de un viernes en el que formuló declaraciones en alusión al proyecto de ampliación de la Bombonera que ha generado algunos focos de polémica.
Boca llegó a Santa Fe con un técnico (Ubeda) muy cuestionado luego del empate ante San Lorenzo, más allá de que lleva varios partidos sin perder, y con un presidente (Riquelme), que esa misma noche, en la Bombonera, quedó deliberando en su palco y dando claras muestras de disconformismo, luego de la silbatina y los gritos hostiles con los que se fue de la cancha el entrenador.
Pero además, Boca llegó a Santa Fe con una racha de partidos sin ganarle a Unión de visitante. La última victoria en el 15 de Abril la consiguió hace poco más de 7 años, en marzo de 2019, cuando el equipo de Alfaro le ganó 3 a 1 al de Madelón. Había arrancado ganando Unión con un gol de Fragapane de penal, pero en el segundo tiempo, Wanchope Abila, Carlos Tevez y Almendrá le dieron la victoria a Boca.
Una gran cantidad de simpatizantes xeneizes aguardó la llegada del plantel para enfrentar a Unión
Hay una curiosidad de ese partido: el árbitro fue Andrés Merlos (el que viene de dirigir a Unión con Independiente), quien sobre el cierre del primer tiempo, con Unión ganando el partido, expulsó a Damián Martínez y dejó al Tate con uno menos para todo el segundo tiempo, que fue el momento en el que Boca dio vuelta el partido.
Desde aquel 1 a 1 del Nacional de 1969, con goles de Suñé (que en el 75 llegó a Unión) y Néstor Scotta, ambos de penal, hasta este partido, la paridad era absoluta en Santa Fe: sobre 33 choques entre Unión y Boca en nuestra ciudad, se produjeron 9 victorias para cada uno y 18 empates. Y a propósito de ese partido del 69, la particularidad fue que el equipo de Unión estuvo integrado por enorme mayoría de jugadores surgidos de las inferiores, muchos de ellos muy jóvenes todavía. Garzón; Silguero, Miño, Artucio y Delbianco; Fredes, Toyé y Cañete; Zuviría, Néstor Scotta y Escalante, fueron los once titulares de Unión, ante un Boca que fue campeón en ese torneo y tenía grandes figuras como el peruano Meléndez, Marzolini, Angel Clemente Rojas, el “Muñeco” Madurga, Orlando Medina, Peracca, Suñé y Rubén Sánchez, entre otros.
Juan Román Riquelme en el momento de hacer su ingreso al hotel. Luego tuvo un lindo gesto con uno de los tantos hinchas que esperó el arribo de la delegación.
El primer triunfo en Santa Fe se dio en ese arranque brillante de Unión en el Metro del 75 con el Toto Lorenzo, cuando le ganó 2 a 1 a Boca, dando vuelta el resultado. Arrancó ganando la visita con un tanto convertido por Letanú, pero el “León” Espósito y Mastrángelo le dieron la victoria a Unión. Ese inicio del torneo para Unión fue brillante. Volvía a jugar en Primera luego de cinco años y encadenó cinco victorias al hilo: Atlanta, Chacarita, Newell’s, Central y Boca. En la sexta fecha, ante River, el equipo cayó derrotado por 4 a 2. Fue el enfrentamiento entre Labruna y Lorenzo, que luego se transformó en un “clásico” cuando el Toto se fue a dirigir a Boca al año siguiente, lo hizo por varios años y se cruzaron en innumerables oportunidades.
¿Se acuerdan del gol agónico de Corvalán?
El último triunfo de Unión ante Boca en el 15 de Abril se dio hace dos años, en 2024. Fue con un gol de Corvalán, de cabeza, después de un centro de Gamba. El Kily González era el entrenador rojiblanco y Diego Martínez el de Boca. Luego volvieron a jugar en el 15 de Abril, el año pasado, pero ese partido terminó empatado 1 a 1, con goles de Sarachi y Fragapane.
Es inevitable, hablando de historia, recordar aquel encuentro de junio de 1981, cuando en Boca jugaba Diego Maradona. En el Metro de ese año, que Boca ganó, el equipo de Marzolini llegó como líder a Santa Fe y se encontró con un Unión que le planteó muy bien el partido. Fue 2 a 0 para el Tate, con dos goles del Turco Alí, una figura principalísima al igual que Oscar Sabino Regenhardt, quien esa tarde hizo una marca estupenda sobre Maradona y lo dejó que tocara la pelota.
La peña Osvaldo Potente de Santa Fe tiene ya décadas de trayectoria. Por ello, Fabricio Segal, uno de sus principales referentes, esperó la llegada del plantel y le entregó una plaqueta a Leandro Paredes, antes de que los jugadores salieran a saludar a los hinchas que se congregaron en el hotel para verlos de cerca, en un hecho que se repite en todas las ciudades del país cada vez que Boca tiene que jugar en el interior.