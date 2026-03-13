El 15 de Abril explotará el domingo

Se venden las generales para el gran partido entre Unión y Boca

También continúa la venta de los bonos para socios y las plateas, tanto para socios como para no socios. Estigarribia es duda en el equipo de Madelón. Boca llega este sábado a la siesta y habrá un gran recibimiento.