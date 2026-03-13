Se venden las generales para el gran partido entre Unión y Boca

Desde este viernes se pueden adquirir también las entradas generales para el gran partido del domingo a las 22, en el 15 de Abril, entre Unión y Boca.
También continúa la venta de los bonos para socios y las plateas, tanto para socios como para no socios. Estigarribia es duda en el equipo de Madelón. Boca llega este sábado a la siesta y habrá un gran recibimiento.
El valor de la entrada para no socios es de 80.000 pesos, los jubilados pagarán 60.000 pesos y los menores 50.000. Todas estas entradas se pueden adquirir online ingresando en caunion.boleteriavip.com.ar.
Por otra parte, sigue la venta de los bonos que deberán los socios, a un valor de 20.000 pesos (socios mayores de 17 años, los menores de esa edad no pagarán el bono). Las plateas tienen un valor de 65.500 pesos la preferencial baja, 53.500 pesos la preferencial alta, 46.500 las laterales altas, 50.500 las laterales bajas y 45.000 pesos la redonda, con bono incluido en todos los casos y solo para los socios.
En el caso de los no socios, la preferencial baja tiene un costo de 130.000 pesos, la preferencial alta 115.000, las laterales 110.000 y la redonda 105.000, también con el bono incluido.
Se hace la aclaración de que la venta será a través de la página y no habrá venta física y que los socios menores de 17 años que posean palcos o plateas deberán generar su bono, en forma gratuita y en la página del club, para que se les habilite el ingreso al estadio.
En lo deportivo, se aguarda la recuperación de Marcelo Estigarribia, quien recibió puntos de sutura en el arco superciliar izquierdo y no ha podido entrenarse con normalidad por precaución. A dos días del partido, su presencia es dudosa pero se esperará hasta último momento para ver de qué manera evoluciona.
Por otra parte, la peña de Boca que lleva el nombre de Osvaldo Potente, organiza un gran recibimiento para este sábado a la tarde, cuando el plantel arribe a la ciudad de Santa Fe. Está prevista una concentración de hinchas en el hotel Los Silos, en la zona del Puerto, para esperar la llegada de los jugadores, hecho que se producirá alrededor de las 16, pues el arribo a Sauce Viejo se producirá a las 15.15 aproximadamente.
Pero además, la actividad se iniciará las 9 en la plaza central de Monte Vera con la Asociación Deporte Adaptado de Santa Fe y la donación de elementos deportivos y padrinazgo oficial de la institución. A las 12 se producirá la visita al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia para la inauguración de dos salas didácticas destinadas a niños y niñas que permanezcan internados en dicho Hospital y luego, a las 13.30 la concentración en el hotel, con banderas, bombos, la murga bostera, stand de copas y todo el color que caracteriza a esta peña xeneize, en todos los casos con el acompañamiento dirigencial por parte de la institución.