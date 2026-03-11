El Hospital Alassia fortalece la capacitación con simuladores de última generación
El director del efector, Pablo Ledesma, destacó que los nuevos equipos fueron donados por la Fundación del Hospital y permitirán entrenar prácticas médicas complejas en un entorno seguro para mejorar la preparación del personal de salud.
El centro de simulación continúa ampliando su equipamiento. Crédito: Flavio Raina.
Las nuevas herramientas se integran al centro de simulación del hospital, un espacio destinado a la formación práctica de profesionales que trabajan en la atención pediátrica. Allí se recrean escenarios de emergencia y procedimientos médicos con tecnología que imita condiciones reales, lo que permite entrenar habilidades técnicas y mejorar la toma de decisiones en contextos críticos.
Clave para laformaciónmédica
El director del Hospital de Niños, Pablo Ledesma, destacó la importancia del crecimiento de este espacio de capacitación y agradeció el acompañamiento de la fundación que colabora con el establecimiento. “Cada vez que se acerca al hospital es motivo de alegría porque siempre lo hace con buenas noticias”, expresó.
Equipos donados por la Fundación del Hospital de Niños. Crédito: Flavio Raina.
El profesional explicó que el desarrollo del centro de simulación forma parte de una política institucional orientada a fortalecer la formación de los equipos de salud. “Fue una decisión de la conducción del hospital en su momento apoyado por el Ministerio en los lineamientos de la política de salud pública”, señaló.
Ledesma también remarcó el valor del trabajo conjunto entre el hospital y la fundación para concretar este tipo de proyectos. En ese sentido, subrayó que la incorporación de los nuevos simuladores representa un avance significativo para la capacitación médica. “Ha sido una inversión importantísima que redunda en beneficio de la formación de recursos humanos profesionales”, sostuvo.
Simuladoresparaprocedimientoscomplejos
Entre los dispositivos incorporados se encuentran dos simuladores diseñados para entrenar maniobras de vía aérea pediátrica, fundamentales en situaciones críticas. Según la médica Mariela Alassia explicó que estos equipos permiten practicar procedimientos que requieren gran precisión técnica.
Estos modelos reproducen la anatomía de niños y permiten entrenar diferentes intervenciones médicas. “Simulan la vía aérea de un niño con toda la complejidad para intubar, ventilar o colocar una sonda nasogástrica”, explicó.
Además, los simuladores incluyen configuraciones que permiten recrear situaciones clínicas difíciles. “También incluye darle dificultad al que está practicando para simular, por ejemplo, niños con malformaciones, trauma o quemaduras”, agregó.
Otra de las incorporaciones es un torso especializado para practicar reanimación cardiopulmonar que se conecta a un sistema digital que evalúa la calidad de las maniobras realizadas. “Puede medir si estás haciendo bien la frecuencia, la profundidad y cómo lo estás ventilando”, precisó.
Entrenamiento en unentorno seguro
El centro de simulación permite recrear situaciones de urgencia en un entorno controlado, donde los profesionales pueden practicar sin poner en riesgo a pacientes reales.
Nuevos simuladores se incorporaron al Hospital Alassia. Crédito: Flavio Raina.
La médica Agustina De Iriondo explicó que esta modalidad de entrenamiento mejora la preparación del personal de salud frente a escenarios críticos. “Podemos entrenar situaciones que a lo mejor generan estrés o tensión para el médico en pacientes simulados y no en pacientes reales”, afirmó.
Según detalló, el objetivo es que los profesionales puedan adquirir experiencia en un contexto de aprendizaje. “Se recrean escenarios en una zona de confort donde está permitido equivocarse y de esa manera tomar confianza en la adquisición de nuevas habilidades”, explicó.
El entrenamiento no se limita únicamente a médicos. También participan enfermeros y otros trabajadores del hospital. Además, el espacio se utiliza para dictar cursos de reanimación cardiopulmonar destinados a la comunidad. “Tenemos programados cursos de RCP para médicos, enfermeros y público en general”, indicó De Iriondo.
Solidaridad de la comunidad
Desde la Fundación del Hospital de Niños destacaron que la compra de los simuladores fue posible gracias a la colaboración de la comunidad santafesina.
Los dispositivos permiten entrenar emergencias pediátricas. Crédito: Flavio Raina.
Carolina Högner, secretaria de la institución, señaló que el proyecto genera entusiasmo porque permite seguir ampliando el centro de simulación. “Siempre hay posibilidades de incorporar nuevos simuladores para que los médicos puedan seguir practicando y mejorando sus habilidades”, afirmó.
La representante explicó que los equipos fueron adquiridos con fondos recaudados en actividades solidarias. “Esto es fruto de la cena solidaria que hicimos a fin de año y queremos agradecerles a todos aquellos que colaboraron”, expresó. También destacó que se trata de equipamiento importado y de alto costo. “Son simuladores importados, precio dólar, y es una suma muy importante”, indicó.
Por su parte, Adriana Bassi, integrante de la fundación, subrayó que el trabajo solidario permite sostener diferentes iniciativas vinculadas con la atención pediátrica. “Tuvimos corazones muy solidarios como siempre, porque la fundación cubre muchos aspectos que tienen que ver con la medicina, con becas y cursos”, señaló.
Finalmente, adelantó que continuarán impulsando campañas solidarias para seguir fortaleciendo el hospital y sus programas de capacitación.