Santa Fe: el Hospital Alassia estrenó un Centro de Simulación de alta fidelidad

El Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe reubicó su Centro de Simulación, un espacio clave para la capacitación continua de estudiantes, enfermeros y profesionales de la salud. Con esta mejora, el hospital se posiciona como referente en formación médica, extendiendo su alcance a instituciones de toda la provincia y también de Entre Ríos.
El nuevo Centro de Simulación fue diseñado para ofrecer entornos de aprendizaje que reproducen de manera fiel situaciones clínicas reales. El espacio cuenta con dos salas equipadas con tecnología de alta fidelidad que permiten replicar distintos tipos de emergencias médicas en un contexto controlado.
Un centro modelo
En este sentido, el director del Hospital Alassia, Pablo Ledesma, destacó la relevancia que tiene para el sistema público provincial contar con una infraestructura de este tipo dentro de un hospital pediátrico de alta complejidad.
Ledesma señaló que la formación en pediatría se apoya cada vez más en la simulación como método educativo: “La tendencia y el norte en formación de recurso humano hoy, y la pediatría como especialidad, están basados en la simulación. Tener en un hospital de niños de la más alta complejidad un centro de estas características no debe menos que ponernos orgullosos”, afirmó.
Coordinadores explican cómo aplicar técnicas avanzadas en entornos controlados.
Asimismo, resaltó que el centro no solo será un espacio de entrenamiento interno, sino que también recibirá a equipos médicos de otras localidades, con el propósito de mantener actualizados los conocimientos y las habilidades de los profesionales de salud.
Formación permanente
A su turno, Daniel Farina, a cargo de la coordinación médica del centro, señaló que el espacio busca mantener en constante entrenamiento a todo el sistema sanitario: “Es necesario mantener entrenada a la sanidad en general. Aquí se realizan prácticas de reanimación cardiopulmonar, colocación de vías y distintos procedimientos que elevan la calidad del servicio”, detalló.
Simuladores de alta fidelidad recrean distintas situaciones clínicas.
Los escenarios de simulación incluyen muñecos de alta fidelidad que representan distintas etapas del desarrollo infantil —desde un prematuro de 27 semanas hasta un niño en edad escolar—. Cada simulador permite recrear patologías respiratorias,cardíacas o neurológicas,ofreciendo la posibilidad de practicar intervenciones con un alto grado de realismo.
Este tipo de entrenamiento promueve el trabajo en equipo y la toma de decisiones en entornos seguros. De esta manera, el hospital busca garantizar que cada profesional cuente con las herramientas necesarias antes de enfrentarse a situaciones reales, reforzando el compromiso con la calidad asistencial.
Compromiso institucional
La reubicación del Centro de Simulación fue posible gracias al trabajo conjunto del hospital y la Fundación Hospital de Niños de Santa Fe, que desde hace más de tres décadas impulsa proyectos de equipamiento, infraestructura y formación profesional.
El aporte de padrinos, colaboradores y donaciones solidarias permite sostener el crecimiento de este espacio, que hoy se posiciona como uno de los pocos de su tipo en el país. A lo largo de su trayectoria, la fundación ha impulsado campañas y eventos que fortalecen la participación ciudadana y el compromiso colectivo con la salud infantil.
Con la inauguración del nuevo espacio, el Hospital Alassia reafirma su rol como institución de referencia y ejemplo de innovación en la provincia. La combinación entre tecnología de vanguardia, trabajo interdisciplinario y espíritu solidario consolida un modelo de salud pública que apuesta por la excelencia, la formación continua y el bienestar de los niños.
