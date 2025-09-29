Sigue en estado crítico el niño baleado en barrio Coronel Dorrego

El niño de 3 años baleado en barrio Coronel Dorrego (en la zona norte de Santa Fe) continúa internado en estado crítico, conectado a un respirador en la terapia intensiva del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.
El menor permanece internado en terapia intensiva del Hospital de Niños, conectado a un respirador. Médicos lograron compensarlo e intubarlo antes de la derivación para su intervención quirúrgica.
El niño de 3 años baleado en barrio Coronel Dorrego (en la zona norte de Santa Fe) continúa internado en estado crítico, conectado a un respirador en la terapia intensiva del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”.
Así lo confirmó su director, el doctor Pablo Ledesma, al precisar que el paciente ingresó con un “traumatismo grave por herida de arma de fuego”, fue intubado, estabilizado y sometido a una cirugía de urgencia durante la madrugada, donde se le practicaron maniobras descompresivas.
“El paciente permanece en terapia intensiva con asistencia ventilatoria, al aguardo de la evolución en las próximas horas”, remarcó el profesional, subrayando la extrema gravedad del cuadro. Cada minuto que pasa resulta determinante en la batalla por su vida.
El dramatismo de la situación se multiplica en las calles de Coronel Dorrego, donde la comunidad entera sigue de cerca el caso y exige respuestas sobre cómo un chico terminó en semejante estado.
El episodio tuvo lugar el domingo a la tarde, cuando el pequeño jugaba con sus primos en una vivienda de la zona. En ese contexto, recibió un disparo en la cabeza.
La primera hipótesis que circula en boca de los familiares habla de un posible rifle de aire comprimido, aunque esa versión deberá ser confirmada por la investigación que llevan adelante las autoridades policiales junto al fiscal en turno.
Tras el impacto, el menor fue trasladado en grave estado al Hospital Iturraspe, donde los médicos lograron estabilizarlo e intubarlo antes de su derivación inmediata al Hospital de Niños. Desde entonces, su salud mantiene en vilo a toda la ciudad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.