Accidente fatal en ruta 36 en Córdoba: un hombre murió tras volcar

En el kilómetro 649 de la Ruta Nacional 36, una camioneta volcó y dejó un fallecido y varios heridos. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Una camioneta despistó y volcó este domingo en la Ruta Nacional 36
 10:37
Por: 

Una camioneta despistó y volcó este domingo en la Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 649, cerca de la localidad de Alcira Gigena, en el sur de la provincia de Córdoba.

El conductor falleció como consecuencia del vuelco, mientras que otros ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital local. Las autoridades realizan peritajes para determinar las causas del accidente.

El siniestro y su atención inmediata

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando la camioneta marca Toyota Hilux perdió el control, se desvió de la calzada y volcó, terminando fuera de la ruta. Al llegar los primeros agentes de la Policía de Córdoba, constataron el fallecimiento del conductor en el lugar del impacto.

La Policía local, con el apoyo de los peritos, montó un operativo en la zona.La Policía local, con el apoyo de los peritos, montó un operativo en la zona.

Los restantes ocupantes resultaron con lesiones de diversa consideración. Fueron asistidos por el servicio de emergencias y trasladados en ambulancias al hospital municipal de Alcira Gigena. Hasta el cierre de esta edición, no se ha difundido un parte detallado sobre su estado de salud ni las identidades.

La Policía local, con el apoyo de los peritos, montó un operativo en la zona. Se preservó la escena del vuelco, se tomaron testimonios de posibles testigos, se analizó el estado de la calzada y se aseguró el rodado para su posterior estudio mecánico.

Se recomendó a los conductores que transiten con extrema precaución, dado que las tareas sobre la ruta afectaron tanto la banquina como la calzada asfáltica.

Mirá tambiénTragedia en el aeroclub de Miramar: murió una mujer en un accidente de paracaidismo

Investigación y contexto vial

El caso está bajo instrucción judicial mientras se aguardan los resultados de las pericias mecánicas y la identificación formal de la víctima.

Los investigadores evalúan condiciones del vehículo, velocidad, estado de la ruta, visibilidad y posibles fallas técnicas.

El tramo de la Ruta Nacional 36 donde ocurrió el incidente es conocido por su tránsito intenso, en especial de vehículos de carga que circulan hacia distintas localidades del sur cordobés. El mantenimiento del pavimento, la señalización y las condiciones climáticas son factores que siempre se verifican en este tipo de siniestros viales.

