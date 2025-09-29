En Tte. Loza 7500

Un motociclista murió tras colisionar con una bicicleta en la zona noroeste de Santa Fe

El conductor de la moto, de 31 años murió tras colisionar con una bicicleta frente a la escuela Ravera. El ciclista, de 43, sufrió traumatismos múltiples y fue derivado al Cullen.