Un motociclista murió tras colisionar con una bicicleta en la zona noroeste de Santa Fe

Una tarde trágica sacudió ayer a la zona noroeste de la ciudad de Santa Fe. Minutos antes de las siete, la avenida Teniente Loza, a la altura del 7500 y frente a la escuela Ravera, fue escenario de un violento choque entre una moto y una bicicleta. El saldo fue la muerte de un joven motociclista de 31 años.
Tenía el casco puesto
La víctima fatal fue identificada como Jonatan Ruiz Moreno, domiciliado en barrio Yapeyú, quien conducía una moto Motomel Skua 250cc de color blanco y negro. El otro involucrado en el siniestro fue Fabián Portello, de 43 años, que se desplazaba en una bicicleta tipo balón. Tras el impacto, este último resultó con múltiples traumatismos y fue trasladado de urgencia por una ambulancia del 107 al hospital Cullen.
Según se supo, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) que patrullaba la zona fue alertado por vecinos sobre lo ocurrido. Al llegar, se toparon con una escena dramática: Ruiz Moreno yacía tendido sobre la cinta asfáltica, aún con el casco colocado, pero sin signos vitales.
Sospechas por una herida
Como es de práctica, el lugar fue rápidamente preservado y se dispuso un importante despliegue pericial. Intervinieron los peritos de Criminalística además de la médica forense, quien constató el fallecimiento del joven y detectó en su cuerpo una serie de lesiones compatibles con el siniestro, aunque llamó la atención una herida cortante en la zona de la cresta ilíaca derecha.
Autopsia
Ante esa circunstancia, y por disposición del fiscal de Homicidios Dr. Andrés Marchi, se ordenó la realización de una autopsia para esclarecer el origen de esa lesión. El cuerpo de la víctima fue retirado por un móvil de la Morgue Judicial.
Mientras tanto, los vehículos quedaron bajo resguardo de la policía y la investigación continúa para determinar las causas exactas del accidente.
