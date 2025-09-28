Conmoción

Un nene de 3 años recibió un disparo en la cabeza y lucha por su vida en Santa Fe

Un menor de 3 años ingresó de urgencia al Hospital de Niños Orlando Alassia con un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió en una vivienda de barrio Belgrano y fue producto de un accidente doméstico con un rifle de aire comprimido. Su pronóstico es reservado.