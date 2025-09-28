Cinco muertes en tres semanas

Córdoba en alerta: falleció otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol

Ocurrió en Sebastián Elcano, donde un chico de 13 años se descompensó en plena cancha. Es el tercer caso en actividad física y el quinto fallecimiento repentino en jóvenes de Córdoba en las últimas tres semanas. Qué se sabe sobre las causas.