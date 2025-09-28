Córdoba en alerta: falleció otro chico de 13 años mientras jugaba al fútbol
Ocurrió en Sebastián Elcano, donde un chico de 13 años se descompensó en plena cancha. Es el tercer caso en actividad física y el quinto fallecimiento repentino en jóvenes de Córdoba en las últimas tres semanas. Qué se sabe sobre las causas.
Santino López tenía 13 años y falleció en plena cancha del club Ilusión del Norte.
La localidad cordobesa de Sebastián Elcano fue escenario de una nueva tragedia que golpea a la provincia. Este sábado por la tarde, un adolescente de 13 años falleció mientras jugaba al fútbol en el club Ilusión del Norte. Sufrió una repentina descompensación y, pese al intento de trasladarlo de urgencia, murió camino al hospital.
Según informaron las autoridades, el joven, identificado como Santino López, fue acompañado por su madre y una enfermera local, pero los médicos constataron su fallecimiento al arribar al centro de salud. El parte médico confirmó un paro cardiorrespiratorio.
Es el tercer caso de muerte súbita durante actividad física en Córdoba en tres semanas.
Cinco muertes en tres semanas
El caso se suma a una seguidilla de muertes súbitas en Córdoba que conmueven a la comunidad. En las últimas tres semanas, cinco chicos y adolescentes fallecieron de manera inesperada, y tres de ellos mientras realizaban actividad física.
Uno de los casos más resonantes fue el de Amadeo Ruiz, jugador de la octava división del Club San Lorenzo de barrio Las Flores, quien murió el 11 de septiembre mientras entrenaba. Días después, Facundo Arias Prieto, también de 13 años, perdió la vida durante una clase de educación física en Villa Carlos Paz.
Las despedidas de clubes y ligas reflejan el impacto de estas pérdidas en la comunidad.
El adiós de su comunidad
Desde el club Ilusión del Norte emitieron un sentido mensaje de despedida:
“Queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento de Santino López, jugador de Las Arrias. Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento”.
También la Liga Regional de Fútbol San Francisco se expresó en redes sociales:
“Con profunda tristeza, elevamos nuestras oraciones y expresamos las más sinceras condolencias”.
Qué es la muerte súbita
La muerte súbita es un fallecimiento inesperado que ocurre en personas aparentemente sanas. Suele producirse dentro de la primera hora desde el inicio de síntomas, y en la mayoría de los casos, se relaciona con patologías cardíacas no diagnosticadas.
Entre las causas más comunes en niños y adolescentes están las arritmias graves, miocardiopatías hipertróficas o alteraciones eléctricas hereditarias como el síndrome de QT largo. En jóvenes deportistas, el esfuerzo físico puede ser el detonante final.
Impacto en escuelas y clubes
La seguidilla de muertes sin antecedentes médicos previos está generando una ola de preocupación entre familias, docentes, entrenadores y autoridades. Algunos clubes y escuelas ya impulsan capacitaciones en RCP y primeros auxilios como respuesta preventiva.
En todos los casos, interviene la justicia para determinar las causas exactas de los fallecimientos. Mientras tanto, Córdoba atraviesa un momento de dolor, angustia y muchas preguntas sin respuesta.
