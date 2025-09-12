Conmoción

Murió un adolescente de 13 años por muerte súbita mientras jugaba al fútbol en Córdoba

El trágico episodio ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores. Pese a las maniobras de RCP y al traslado de urgencia al Hospital de Niños, no lograron reanimarlo. La comunidad quedó en shock.