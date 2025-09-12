Murió un adolescente de 13 años por muerte súbita mientras jugaba al fútbol en Córdoba

Córdoba quedó conmocionada este viernes tras la muerte de un adolescente de 13 años que se descompensó mientras practicaba fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, ubicado en la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700, en el barrio Las Flores.
El trágico episodio ocurrió en el Club Atlético San Lorenzo del barrio Las Flores. Pese a las maniobras de RCP y al traslado de urgencia al Hospital de Niños, no lograron reanimarlo. La comunidad quedó en shock.
Según informó Cadena 3, el joven sufrió un episodio de muerte súbita durante el entrenamiento. Un docente del club le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios de emergencia, pero no pudo ser reanimado.
La Policía montó un cordón sanitario para el traslado de urgencia al Hospital de Niños, donde los médicos confirmaron el deceso. Vecinos y familiares se acercaron al club para acompañar a los allegados del menor.
La muerte súbita es un evento inesperado que, según estimaciones, provoca alrededor de 40.000 casos anuales en Argentina. Más del 70% de estos episodios ocurren fuera del hospital, en ámbitos como casas, lugares de trabajo y canchas deportivas.
Los especialistas señalan como principales causas a las cardiopatías congénitas, miocardiopatías, trastornos de conducción y valvulopatías, por lo que insisten en la importancia de controles médicos previos a la práctica deportiva.
La institución deportiva expresó su dolor a través de sus redes sociales y suspendió todas las actividades del fin de semana. “Acompañamos a la familia en este momento de profundo dolor”, señalaron en un comunicado.
