Tenía 60 años

Murió Carlos Silva, ex arquero uruguayo de Boca, tras descompensarse en la ruta hacia la Costa

  • El ex arquero de Boca Juniors, Carlos Silva, falleció este domingo en Brandsen.
  • Se descompensó mientras manejaba rumbo a la Costa Atlántica y chocó con otro auto.
  • Su carrera incluyó pasos por Morón, Quilmes y Argentinos, además de haber sido suplente de Navarro Montoya en el Xeneize.

El ex arquero murió a los 60 años tras una descompensación en la ruta.
 21:43
Por: 

El último viaje de Carlos Silva terminó en tragedia. El ex arquero uruguayo de 60 años sufrió una descompensación en plena ruta hacia la Costa Atlántica y murió al colisionar con otro vehículo en la localidad bonaerense de Brandsen.

Nacido en Montevideo, Silva llegó al fútbol argentino a comienzos de los años 80. Su carrera tomó impulso en Deportivo Morón, donde fue parte del ascenso a la B Nacional en 1990. Luego defendió los colores de Quilmes y Argentinos Juniors, antes de dar el salto a Boca Juniors en 1993.

Carlos Silva, en sus tiempos de arquero de Boca Juniors.Carlos Silva, en sus tiempos de arquero de Boca Juniors.

Su paso por la Bombonera

En el club de la Ribera integró el plantel durante dos años como suplente de Fernando Navarro Montoya. Disputó tres partidos: dos amistosos en 1995 frente a River y Vélez, y un encuentro oficial en la Bombonera contra Lanús, donde ingresó a falta de diez minutos.

Silva se retiró en 2002 y no se alejó del fútbol. Fue ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central y más tarde trabajó como entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de Ángel Cappa. Su trayectoria lo vinculó siempre con la formación de nuevos talentos y el amor por el arco.

El uruguayo fue ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central.El uruguayo fue ayudante de campo de César Luis Menotti en Rosario Central.

El último proyecto personal

El uruguayo viajaba a la Costa Atlántica para escriturar una casa en construcción, un sueño que no llegó a concretar. La noticia de su fallecimiento provocó tristeza en clubes y colegas que compartieron etapas de su carrera.

