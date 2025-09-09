Argentina vs. Ecuador: hora, TV y posibles formaciones

La Selección Argentina visita este martes a Ecuador en el Monumental Banco Pichincha, desde las 20hs, en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El equipo de Lionel Scaloni enfrenta esta noche a Ecuador por la 18ª fecha de las Eliminatorias. Será el último partido oficial de la Selección previo al Mundial 2026 (si la Finalissima no se juega antes).
La Selección Argentina visita este martes a Ecuador en el Monumental Banco Pichincha, desde las 20hs, en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Aunque ya está clasificada y con el primer puesto asegurado, el partido no dejará de ser interesante ya que Scaloni podrá probar nuevas cosas en el equipo. A su vez, Lionel Messi no viajó con el equipo por lo que el encuentro ante Venezuela fue el último en su carrera por Eliminatorias.
Hora: 20:00
TV: TyC Sports, Telefe y TV Pública
Todo indica que Scaloni suplantará a Messi con Lautaro Martínez, además de reemplazar a Cuti Romero (amarillas acumuladas) por Balerdi.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González; Thiago Almada o Julián Álvarez, Lautaro Martínez.
Por el lado de los locales, se espera que Beccacece vaya con algo parecido a lo que vienen utilizando:
Ecuador: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia.
Desde las 20hs, el pueblo albiceleste vivirá el último partido de estas largas Eliminatorias previas al Mundial 2026. El mismo se jugará en el Monumental de Ecuador, donde Argentina se consagró campeona de la Copa América 1993 con un doble de Batistuta ante México.
Más de 30 años después, el seleccionado ahora dirigido por Lionel Scaloni intentará cerrar las Eliminatorias con su segundo mayor puntaje en la historia de esta competencia (debajo de los 43 puntos logrados por Bielsa en 2002). ¿Quién tiene el récord? Brasil 2022.
