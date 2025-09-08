Scaloni mueve el equipo: Lautaro Martínez por Messi y sorpresas ante Ecuador

Tras el triunfo 3-0 sobre Venezuela en el Monumental, la Selección Argentina viaja a Guayaquil para enfrentar este martes desde las 20.00 a Ecuador. Será la última prueba oficial antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y Lionel Scaloni prepara cambios en la formación, con la gran novedad de que no estará Lionel Messi.
“Lautaro tendrá posibilidades de jugar mañana. Ya veremos en qué sistema”, dijo el técnico, que trabajó con el delantero del Inter en lugar del capitán. Messi acordó con el cuerpo técnico descansar y no viajar a Quito. El doble nueve con Julián Álvarez fue la primera opción, aunque el cordobés luego fue reemplazado en el ensayo por Juan Foyth.
Modificaciones en defensa y mediocampo
El arquero Emiliano Martínez mantendrá su lugar y Nicolás Otamendi seguiría como referente en la zaga, acompañado esta vez por Leonardo Balerdi. Gonzalo Montiel ocupó el lateral derecho y Nicolás Tagliafico el izquierdo. En la mitad de cancha se repitieron Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con Thiago Almada como enganche y Nicolás González por izquierda.
La probable formación en Guayaquil
Según los ensayos, el once inicial sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González. Scaloni, de todas maneras, confirmará el equipo horas antes del partido en el Monumental Banco Pichincha.
El campeón del mundo llega clasificado, pero quiere cerrar con autoridad la clasificación. Sin Messi, el protagonismo recaerá en Lautaro y los que buscan ganarse un lugar en la lista final para 2026.
