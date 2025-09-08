Eliminatorias Sudamericanas

Scaloni mueve el equipo: Lautaro Martínez por Messi y sorpresas ante Ecuador

La Selección Argentina visita este martes a Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sin Lionel Messi, Lionel Scaloni probó variantes en la práctica y confirmó la presencia de Lautaro Martínez como titular.