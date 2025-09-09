#HOY:

Venezuela o Bolivia: cómo se define el último pasaje al Mundial 2026 desde CONMEBOL

Ambos jugarán de local este martes, pero ante rivales duros que los pueden dejar fuera del repechaje.

Venezolanos y bolivianos siguen en la lucha por la séptima colocación de la tabla.
 15:18
 / 

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas definirá al séptimo clasificado de Conmebol, el que accederá al repechaje intercontinental en marzo de 2026.

Venezuela llega a la jornada 18 en ventaja, con un punto más que Bolivia, y depende de sí misma para asegurar el histórico pase.

La “Vinotinto” recibirá a Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, donde buscará una victoria que le permita asegurarse el lugar en la repesca y mantener viva la ilusión de disputar su primera Copa del Mundo.

En caso de empatar o perder frente a los “Cafeteros”, el equipo de Fernando Batista quedará a la espera de lo que suceda en La Paz, donde Bolivia recibirá a Brasil.

Los bolivianos buscarán la histórica clasificación al repechaje. Crédito: Selección BoliviaLos bolivianos buscarán la histórica clasificación al repechaje. Crédito: Selección Bolivia

La “Verde” necesita sí o sí una victoria en el estadio Hernando Siles, a 4.088 metros de altura, y que además Venezuela no gane su compromiso. Solo en ese escenario podría regresar a una cita mundialista, algo que no logra desde Estados Unidos 1994.

Venezuela llega a este partido con un gran respaldo: su invicto como local en esta Eliminatoria. En sus ocho presentaciones en casa sumó cuatro victorias y cuatro empates, incluso ante potencias como Argentina, Uruguay y Brasil.

Esta fortaleza en Maturín será su principal carta para sellar el boleto al repechaje y confirmar el crecimiento que viene mostrando en el ciclo de Batista.

Maturín espera por el pasaje al repechaje. Crédito: Selección VenezuelaMaturín espera por el pasaje al repechaje. Crédito: Selección Venezuela

El que se quede con el cupo de repechaje, deberá jugar en marzo en una sede a definir, frente a rivales de Asia, África, Oceanía y Concacaf.

Por su parte, Bolivia afronta el duelo con la difícil misión de imponerse a Brasil, que llega de golear 3-0 a Chile y que, aun sin jugarse demasiado, mantiene un plantel de jerarquía.

Los mejores cuatro equipos según el ranking FIFA jugarán semifinales, y los ganadores avanzarán a las finales donde se definirán los últimos dos boletos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tabla de posiciones

