Carlos Paz: un alumno de 13 años se descompensó y murió durante una clase de Educación Física

La víctima falleció en una plaza lindera al establecimiento. Ordenaron la autopsia a fin de determinar las causas de la muerte.

El espacio verde se encuentra en la esquina de Azopardo y Kant de la localidad cordobesa.
 2:57
Por: 

Un nene de 13 años murió súbitamente este lunes mientras se encontraba en una clase de Educación Física en una plaza de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz.

El nene fue derivado al hospital Sayago, donde constataron su deceso.El nene fue derivado al hospital Sayago, donde constataron su deceso.

El alumno de segundo año se descompensó en una plaza lindera al colegio del barrio Los Eucaliptos y fue derivado de emergencia al hospital Sayago.

“Alrededor de las 13.45, desde una plaza de calle Azopardo esquina Kant, de Villa Carlos Paz, fue trasladado un adolescente de 13 años al hospital municipal, donde médicos constataron su deceso por muerte súbita”, informó la Policía de Córdoba a la prensa local.

El personal de salud practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero luego constataron el deceso.

La fiscal Jorgelina Gómez ordenó la autopsia a fin de determinar las causas de la muerte.

