Tragedia en Puerto Madryn: niño de un año falleció al volcar el auto en el que viajaba

Un trágico accidente ocurrió en la madrugada del domingo en Puerto Madryn, Chubut, cuando una camioneta Renault Kangoo volcó en la rotonda de Avenida del Trabajo y Juan XXIII. En el vehículo viajaban un hombre de 23 años y su hijo de un año.
El menor sufrió graves lesiones y falleció poco después del siniestro. El conductor fue detenido por conducir en estado de ebriedad.
El incidente se produjo alrededor de la 1:30 a.m. del domingo. Según testigos, el vehículo perdió el control y volcó, quedando dentro del anillo vial. Un testigo, identificado como L. A. B., observó a dos hombres intentando reincorporar el rodado.
Al detenerse para ayudar, escuchó a uno de ellos pedir ayuda desesperadamente porque su hijo había quedado atrapado debajo de la estructura. Entre los tres lograron poner el vehículo en posición normal y encontraron al niño en el suelo, inconsciente y con una lesión en la cabeza.
El padre lo tomó en brazos y, con la asistencia de otro automovilista, fue trasladado de inmediato en otra camioneta hacia el hospital local.
Pese a la urgencia, el personal médico de guardia informó poco después que el menor había fallecido a causa de las heridas sufridas en el siniestro.
La Policía preservó la escena del vuelco y procedió al secuestro de elementos, entre ellos dos teléfonos celulares, una lata de cerveza y un hisopado con una mancha de sangre. También se realizaron fotografías y planimetría del lugar.
En paralelo, personal de tránsito sometió al conductor a un test de alcoholemia que, según informó el medio local ADN Sur, arrojó un resultado que osciló entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces por encima del máximo permitido por la legislación vigente.
Ante estos resultados, el fiscal de turno, Mauricio Baigorria, dispuso la inmediata detención de L. D. R., de 23 años, quien quedó aprehendido en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn hasta la audiencia de control de detención.
La tragedia tuvo un capítulo adicional en el hospital. Allí, la madre del niño fue informada de la muerte de su hijo y, en medio de la conmoción, algunos familiares maternos intentaron agredir al detenido. La policía tuvo que intervenir para evitar mayores incidentes.
El caso está siendo investigado como homicidio culposo para determinar las circunstancias exactas del siniestro. Se espera la definición de la situación procesal del conductor.
La comunidad de Puerto Madryn se encuentra consternada por la tragedia, y organizaciones sociales han expresado su repudio ante el hecho, pidiendo medidas para prevenir accidentes similares en el futuro.
