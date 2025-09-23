Violento siniestro

Atropelló a una motociclista y a un peatón en La Plata y huyó sin asistirlos

El hecho ocurrió en el barrio La Granja. Un auto de color oscuro embistió a dos personas, que debieron ser hospitalizadas. Una de las víctimas sufrió múltiples fracturas y permanece internada. La Policía busca al conductor, que escapó tras el impacto.