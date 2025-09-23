Atropelló a una motociclista y a un peatón en La Plata y huyó sin asistirlos
El hecho ocurrió en el barrio La Granja. Un auto de color oscuro embistió a dos personas, que debieron ser hospitalizadas. Una de las víctimas sufrió múltiples fracturas y permanece internada. La Policía busca al conductor, que escapó tras el impacto.
El hecho quedo registrado por una cámara de seguridad del lugar
Un violento siniestro vial sacudió este fin de semana a la ciudad de La Plata.Un auto de color oscuro embistió a gran velocidad a una motociclista y a un peatón, y luego huyó sin brindar asistencia. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y las imágenes se difundieron rápidamente, generando conmoción en la capital bonaerense.
El incidente ocurrió en la mañana del domingo sobre la avenida 143, entre 524 y 525, en el barrio La Granja, en la zona oeste de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, las dos personas arrolladas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Alejandro Korn.
El momento del impacto
El violento choque tuvo como víctimas a Roberto Carrizo, de 66 años, que cruzaba la avenida, y a una mujer de 49 años que circulaba en una motocicleta Gilera Smash. En el video registrado por una cámara de seguridad del lugar se observa cómo ambos fueron embestidos en simultáneo, en un impacto que los levantó por el aire.
Lejos de detenerse a prestar ayuda, el conductor del auto aceleró y escapó de la escena a toda marcha. Testigos aseguran que la maniobra fue intencional y que el vehículo circulaba a gran velocidad antes de la colisión.
Una ambulancia del SAME llegó minutos después y trasladó a las víctimas al hospital. La mujer que manejaba la moto sufrió heridas leves y fue dada de alta horas más tarde. En cambio, el peatón resultó con lesiones de mayor gravedad: fracturas en la tibia, el peroné y el tobillo de su pierna izquierda. Actualmente permanece internado bajo observación médica.
Un auto de color oscuro embistió a gran velocidad a una motociclista y a un peatón
La investigación en curso
El hecho fue caratulado como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°14 de La Plata. Los investigadores analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar al responsable.
Por el momento, la principal pista apunta a un vehículo de color oscuro que fue registrado en varios ángulos en el barrio La Granja. La Policía desplegó un operativo para dar con el auto y su conductor, aunque todavía no hubo detenciones.
Se fue del lugar sin asistir a las víctimas
Los vecinos de la zona expresaron su indignación y preocupación por la imprudencia al volante. “Fue una locura. El auto no frenó en ningún momento, los llevó puestos a los dos y siguió como si nada”, relató un testigo.
El siniestro se suma a una serie de hechos viales que en los últimos meses generaron alarma en distintos barrios de La Plata, donde los reclamos por mayor control de tránsito se repiten.
