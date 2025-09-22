Volcó un camión con carne en Mendoza y vecinos intentaron llevarse las medias reses

Un camión que transportaba carne volcó este lunes en la ciudad de Guaymallén, provincia de Mendoza, luego de chocar contra un utilitario cuyo conductor habría pinchado una rueda. El impacto provocó el vuelco del vehículo de carga, que terminó cayendo desde una autopista.
El hecho ocurrió sobre el Acceso Este, a la altura de la calle Cañadita Alegre. Según informó el diario Los Andes, el camión atravesó el guardarraíl y cayó al vacío, dejando el pavimento cubierto de medias reses.
Policía y Defensa Civil, en acción
El conductor del transporte sufrió politraumatismos, pero no hubo víctimas fatales. De inmediato, la policía provincial montó un operativo para resguardar la zona y evitar que los vecinos se llevaran la carne.
En paralelo, personal de Defensa Civil trabajó durante horas en el retiro de los restos de comida, mientras que el tránsito estuvo completamente interrumpido en el sector hasta la tarde.
Final con desvíos y operativo extendido
La escena del accidente despertó la curiosidad de varios automovilistas y habitantes de la zona. Algunos intentaron acercarse para obtener parte de la mercadería, lo que obligó a redoblar la seguridad.
Finalmente, las autoridades lograron liberar la circulación y trasladar al conductor a un centro de salud. La investigación continúa para determinar responsabilidades.
