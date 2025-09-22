Otro adolescente llevó un arma a la escuela y sembró pánico en Mendoza

La calma del lunes escolar se rompió por completo en Guaymallén, Mendoza. Un alumno de 15 años fue interceptado por la policía en la puerta de la Escuela 4-121 Técnicos Mendocinos, tras haber llevado un arma en la mochila. El operativo se activó tras el aviso clave de una compañera.
Ambos adolescentes iban camino al colegio cuando él le mostró el arma en el colectivo. La joven avisó de inmediato a su tía, que llamó al 911. Cuando llegaron al edificio, ya había un operativo montado.
Se trataba de una réplica sin municiones
El estudiante fue recibido por directivos, personal de Apoyo Escolar y fuerzas policiales. En su mochila encontraron una réplica de calibre 9 mm, sin balas. El chico la entregó sin oponer resistencia, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad.
No llegó a exhibir ni a usar el arma dentro de la escuela, y tampoco amenazó a otros alumnos o docentes. Aun así, la tensión fue inevitable. Algunos padres decidieron retirar a sus hijos por precaución.
El impacto en la comunidad escolar
Desde la Dirección General de Escuelas informaron que el alumno no tenía antecedentes conflictivos. Aseguraron además que en los próximos días reforzarán las charlas de prevención y protocolos de seguridad.
El episodio ocurrió apenas 12 días después del caso en La Paz, donde una alumna de 14 años se atrincheró durante horas con una pistola 9 mm y llegó a disparar al aire. El recuerdo de ese hecho agudizó la preocupación.
Preocupación por la escalada de casos
La menor de La Paz aún permanece internada bajo tratamiento en Guaymallén. Aquella situación requirió la intervención de equipos de salud mental, policía y personal escolar especializado. Mendoza, mientras tanto, debate cómo frenar una posible escalada de violencia en ámbitos educativos.
