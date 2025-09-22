Iba a la universidad y murió tras ser embestida por una camioneta en Río Cuarto

Una estudiante universitaria de 24 años perdió la vida este lunes por la mañana en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, luego de que la moto que conducía fuera embestida por una camioneta en una esquina del barrio Paraíso.
Una joven de 24 años fue atropellada por una Toyota Hilux cuando se dirigía a estudiar. La Justicia investiga si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo.
El siniestro ocurrió en la intersección de Reforma Universitaria y Ángela Martínez, donde una Toyota Hilux conducida por un hombre de 37 años impactó contra la moto que manejaba la víctima. Según testigos, el rodado mayor giró justo en el momento en que la joven cruzaba la calle.
La víctima fue atendida en el lugar y trasladada con heridas de gravedad, pero falleció poco después a raíz del fuerte traumatismo. El conductor de la camioneta resultó ileso y permanece a disposición de la Justicia.
Desde la fiscalía de turno se abrió una investigación para determinar la mecánica del hecho, y se evalúa si alguno de los vehículos cruzó con el semáforo en rojo, una posibilidad que aún no fue descartada.
Vecinos del barrio Paraíso manifestaron su indignación por lo sucedido y denunciaron que los accidentes en esa intersección son frecuentes. Algunos incluso reclamaron la presencia de cámaras de seguridad o semáforos con cuenta regresiva para evitar nuevas tragedias.
La comunidad educativa a la que pertenecía la joven también expresó su dolor en redes sociales y exigió justicia por su muerte.
