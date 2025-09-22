Expectativas por la revisión de la condena al docente Juan Trigatti, tras la absolución en primera instancia

El próximo lunes 29 de septiembre se realizará la audiencia de apelación horizontal en el resonante caso de Juan Trigatti, el profesor de educación física absuelto y luego condenado a 12 años de prisión por el abuso a cinco alumnas del Jardín de Infantes Ceferino Namuncurá de la ciudad de Santa Fe.
Los camaristas Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri integrarán el tribunal que revisará la sentencia firmada por los Dres. Jorge Andrés, Alejandro Tizón y Sebastián Creus, quienes a finales de junio revocaron la absolución y decidieron condenar al docente.
Dicho fallo fue cuestionado por la defensa de Trigatti, a cargo de los abogados Marcos Barceló y Macarena Olivera, quienes el próximo lunes criticarán la sentencia e insistirán con la absolución de culpa y cargo. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la querellante Carolina Walker Torres pedirán que se confirme la condena.
Creus, Andrés y Tizón, los camaristas que condenaron al profesor.
Con motivo de la audiencia del próximo lunes, trascendió que docentes del jardín Ceferino Namuncurá se reunirán el sábado a las 10.30 en la Plaza 25 de Mayo, frente a los tribunales locales, en apoyo a su colega.
Tergiversación y minimización
La sentencia condenatoria fue dictada el 24 de junio de este año, revocando parcialmente la sentencia absolutoria de primera instancia del 3 de octubre de 2024. El tribunal encontró a Trigatti responsable de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado” en cuatro oportunidades y “abuso sexual simple”, ambos agravados por su condición de encargado de la educación de las víctimas.
El fallo de segunda instancia sostuvo que se realizó una revisión "seria" y encontró tergiversación de pruebas, manipulación y de minimización del relato de las niñas en el fallo absolutorio.
“Tenemos cinco niñas que relataron haber sido objeto de tocamientos en el espacio educativo, dentro del establecimiento Ceferino Namuncurá, por parte del ‘profesor Juan’, que no sería otro que el imputado Juan Francisco Trigatti, mientras se desarrollaban juegos durante la hora escolar”, señaló la Alzada.
Olivera y Barceló defienden al docente.
Además, indicó que “no se ha probado la supuesta inoculación o sugestión o histeria colectiva que comenzó a insinuar la sentencia, hasta transformarla en uno de los principales argumentos para desacreditar las declaraciones de las niñas, de sus familiares y de los profesionales intervinientes”.
Los agravios de la defensa
Tras el revés judicial, los abogados de Trigatti presentaron un recurso de apelación horizontal con el objetivo de anular o revocar la condena de 12 años. Entre los agravios centrales planteados por la defensa en su escrito, se destaca:
La supuesta arbitrariedad normativa y violación al principio de igualdad de armas, debido a que el tribunal de apelación equiparó las opiniones de cuatro organismos de derechos humanos (amicus curiae) a los agravios del bloque acusador.
El cuestionamiento a la valoración de la prueba, señalando que el tribunal condenatorio anunció aplicar la "sana crítica racional" pero en realidad utilizó el método de la "íntima convicción".
La omisión de valorar prueba relevante que se produjo durante el juicio oral, incluyendo la falta de secuestro de las cámaras de videovigilancia del jardín, las cuales hubieran sido "centrales en el concierto probatorio".
La revictimización de las menores a causa de múltiples y sucesivas intervenciones profesionales, contraviniendo protocolos y leyes de protección integral de la niñez.
La audiencia del 29 de septiembre marcará el inicio de la revisión de la condena y definirá si la decisión se mantiene o se revierte. Mientras, sin definiciones en la causa que lo tiene como protagonista, Trigatti permanece en libertad.
