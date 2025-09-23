Así fue el impactante accidente de tránsito múltiple en la General Paz de Buenos Aires

Una cámara de seguridad ubicada sobre la avenida General Paz del la ciudad de Buenos Aires registró el momento del brutal choque múltiple entre nueve autos y un micro sin pasajeros.
Fue en sentido al Río de la Plata, a la altura de la avenida Del Libertador. No se registraron heridos graves.
El siniestro sucedió en la mañana de este martes en avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a la altura de la avenida Del Libertador.
En el video registrado por cámaras de seguridad, y luego por testigos, se observa que el colectivo no frenó, por circunstancias que se analizan, lo que generó la cadena de choques.
Fuentes policiales confirmaron que, en las primeras evaluaciones, no hubo lesionados de gravedad.
En el lugar trabaja personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad, que cortó el tránsito para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME El sistema de emergencias desplegó seis ambulancias, cuatro motos médicas, una unidad de TRIAGE y dos móviles rápidos para asistir a las personas afectadas, de acuerdo con datos difundidos esta mañana. Tras la atención inicial, un hombre fue trasladado al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano con diagnóstico de politraumatismos..
La congestión vehicular se extendió desde la zona de avenida San Martín y, desde las redes de AuSol, pidió que se “circule con precaución”. Personal de la Comisaría Vecinal 13B coordinó el operativo de seguridad.
A comienzos de este mes, también se registró un choque múltiple sobre General Paz, a la altura de García de Cossio y requirió la intervención de un helicóptero del SAME aéreo. Y que dejó un saldo de tres personas heridas.
