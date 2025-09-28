Tren y automóvil chocaron en un cruce ferroviario de Esteban Rams

La calma nocturna de Esteban Rams se quebró este domingo alrededor de las 2.30, cuando un tren de Belgrano Cargas y un Volkswagen Bora protagonizaron un accidente en el cruce ferroviario que atraviesa la Ruta Provincial N° 2, en el departamento Nueve de Julio.
El estruendo obligó a detener la formación ferroviaria justo en medio de la ruta, dejando a oscuras un tramo clave del acceso norte. A pocos metros, sobre la banquina, el auto siniestrado quedó con su trompa destrozada, testigo mudo de la colisión contra la mole de hierro.
El vehículo era guiado por un hombre oriundo de Charata, Chaco, que viajaba en soledad. Pese a la violencia del choque, el automovilista sobrevivió con lesiones leves. Fue derivado de inmediato al hospital de Tostado, donde recibió atención médica.
Al lugar acudieron agentes de la Comisaría 9ª de Esteban Rams, quienes desplegaron un operativo para despejar la zona y garantizar la seguridad en torno al tren detenido. La maquinaria de Belgrano Cargas permaneció varada varias horas hasta que se liberó el paso.
Las autoridades iniciaron actuaciones judiciales para determinar cómo se produjo el siniestro, aunque todo indica que el automóvil no logró frenar a tiempo cuando la locomotora ya cruzaba la traza.
El accidente dejó en claro, una vez más, los riesgos latentes en los pasos a nivel de la región, donde la señalización suele ser escasa y la visibilidad, deficiente.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.