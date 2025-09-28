Robo y destrozos en el predio de Cosmos Futbol Club Santa Fe

En la madrugada del domingo, delincuentes ingresaron a las instalaciones del Cosmos Fútbol Club Santa Fe, ubicadas en jurisdicción de Recreo, y protagonizaron un saqueo de magnitud.
Delincuentes robaron puertas, ventanas, grifería e indumentaria. El club ya había sufrido un robo la semana pasada en otro predio.
En la madrugada del domingo, delincuentes ingresaron a las instalaciones del Cosmos Fútbol Club Santa Fe, ubicadas en jurisdicción de Recreo, y protagonizaron un saqueo de magnitud.
Cuando la comisión directiva llegó para abrir las puertas y recibir a los equipos infantiles, se encontró con un panorama devastador: nueve ventanas de aluminio arrancadas, puertas de baño desaparecidas, grifería sustraída y hasta materiales de gimnasio y parrillas cargados por los ladrones.
Según se estima, los malvivientes debieron contar con un vehículo para poder transportar semejante cantidad de elementos.
En diálogo con El Litoral, el presidente del club, Gustavo Ferroglio, describió con angustia lo ocurrido: "Cuando llegamos para abrir, nos dimos cuenta de que nos faltaban todas las ventanas de aluminio del vestuario local, unas nueve en total. También se llevaron la puerta del baño, los divisorios internos, la grifería, pelotas, camisetas, pecheras, discos de pesas y hasta una parrilla. Prácticamente nos saquearon por completo".
El dirigente agregó que los delincuentes no llegaron a ingresar al buffet ni al vestuario visitante, pero lo que había en el local quedó reducido a escombros. "Varias cosas quedaron tiradas, porque no es fácil llevarse ventanas y puertas. Evidentemente usaron un vehículo para cargar todo", señaló.
El episodio no es aislado. Según Ferroglio, el club ya había sido blanco de un robo similar apenas una semana atrás, en el predio de Callejón Funes, donde autores desconocidos se llevaron indumentaria y pelotas de las divisiones infantiles.
"En dos semanas nos golpearon en los dos predios. Es un perjuicio económico enorme. Imaginate lo que cuestan las aberturas de aluminio a medida, más los vidrios, las rejas y las celosías", subrayó el presidente.
Otro factor que facilitó el accionar de los delincuentes fue la falta de sistemas de seguridad operativos. "En ese predio no tenemos alarma. Hay cámaras, pero no estaban funcionando. Sin las ventanas y puertas, ahora nos vamos a tener que turnar para quedarnos a dormir, porque si no nos van a llevar lo que queda", advirtió Ferroglio.
Pese al duro golpe, la institución buscó seguir adelante. Mientras los equipos infantiles jugaron como locales en el predio afectado, las divisiones mayores se trasladaron a la localiadad de Candioti para poder disputar la fecha programada.
La denuncia formal será presentada en las próximas horas en la comisaría de jurisdicción.
