De 14 y 18 años

Interceptaron a dos adolescentes que circulaban en moto con una ganzúa en la ciudad de Santa Fe

Fueron captados por las cámaras de seguridad del 911 en la zona de Blas Parera y Ayacucho. Se informó al Comando Radioeléctrico, que aprehendió al mayor de edad y entregó al menos a sus padres.