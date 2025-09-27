#HOY:

Interceptaron a dos adolescentes que circulaban en moto con una ganzúa en la ciudad de Santa Fe

Fueron captados por las cámaras de seguridad del 911 en la zona de Blas Parera y Ayacucho. Se informó al Comando Radioeléctrico, que aprehendió al mayor de edad y entregó al menos a sus padres.

Personal del Comando Radioeléctrico trabajó en el caso.
 17:31
 / 
Por: 

Este viernes por la noche el Comando Radioeléctrico interceptó a dos adolescentes que circulaban en moto por la ciudad de Santa Fe, y llevaban oculta una ganzúa.

Se trataba de dos jóvenes de 18 y 14 años. El mayor de edad fue aprehendido mientras que el menor quedó a resguardo de sus progenitores.

Por las cámaras

Todo comenzó cuando desde el centro de monitoreo del 911 detectaron que los masculinos circulaban por la zona de avenida Blas Parera y Ayacucho con actitud sospechosa, merodeando y observando los vehículos estacionados.

adolescentes ganzua moto monitoreo 911 blas pareraLa motocicleta en la que circulaban. Foto: Gentileza

Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar en busca de quienes circulaban a bordo de una motocicleta Keller 110cc de color negro. Tras ubicarlos, los interceptaron en la esquina de Bernard y French.

Ganzúa casera

Los uniformados procedieron a requisar a los adolescentes, momento en que se percataron de que el chico de 14 años llevaba entre sus ropas una ganzúa de fabricación casera. Consistía en una llave modificada, atravesada por un hierro de aproximadamente 12 centímetros.

adolescentes ganzua moto monitoreo 911 blas pareraadolescentes ganzua moto monitoreo 911 blas parera

Se comunicó lo actuado al fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del mayor de edad. El menor fue entregado a sus progenitores.

La investigación, caratulada como tentativa de robo agravado, quedó a cargo del fiscal Cecchini.

