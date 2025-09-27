Interceptaron a dos adolescentes que circulaban en moto con una ganzúa en la ciudad de Santa Fe

Este viernes por la noche el Comando Radioeléctrico interceptó a dos adolescentes que circulaban en moto por la ciudad de Santa Fe, y llevaban oculta una ganzúa.
Fueron captados por las cámaras de seguridad del 911 en la zona de Blas Parera y Ayacucho. Se informó al Comando Radioeléctrico, que aprehendió al mayor de edad y entregó al menos a sus padres.
Este viernes por la noche el Comando Radioeléctrico interceptó a dos adolescentes que circulaban en moto por la ciudad de Santa Fe, y llevaban oculta una ganzúa.
Se trataba de dos jóvenes de 18 y 14 años. El mayor de edad fue aprehendido mientras que el menor quedó a resguardo de sus progenitores.
Todo comenzó cuando desde el centro de monitoreo del 911 detectaron que los masculinos circulaban por la zona de avenida Blas Parera y Ayacucho con actitud sospechosa, merodeando y observando los vehículos estacionados.
Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar en busca de quienes circulaban a bordo de una motocicleta Keller 110cc de color negro. Tras ubicarlos, los interceptaron en la esquina de Bernard y French.
Los uniformados procedieron a requisar a los adolescentes, momento en que se percataron de que el chico de 14 años llevaba entre sus ropas una ganzúa de fabricación casera. Consistía en una llave modificada, atravesada por un hierro de aproximadamente 12 centímetros.
Se comunicó lo actuado al fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del mayor de edad. El menor fue entregado a sus progenitores.
La investigación, caratulada como tentativa de robo agravado, quedó a cargo del fiscal Cecchini.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.