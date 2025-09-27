Cinco víctimas ya declararon en la causa

La fiscal Tolosa explicó cómo operaba el “camillero gigoló” que estafó a mujeres en Santa Fe

Durante una entrevista en el programa Santa Fe Policiales por CyD Litoral, la fiscal Yanina Tolosa expuso la investigación contra un hombre que, haciéndose pasar por camillero, seducía a mujeres, usaba sus datos personales y las endeudaba en bancos y mutuales. Hay cinco víctimas y estafas que rondan los 70 millones de pesos.