La fiscal Tolosa explicó cómo operaba el “camillero gigoló” que estafó a mujeres en Santa Fe
Durante una entrevista en el programa Santa Fe Policiales por CyD Litoral, la fiscal Yanina Tolosa expuso la investigación contra un hombre que, haciéndose pasar por camillero, seducía a mujeres, usaba sus datos personales y las endeudaba en bancos y mutuales. Hay cinco víctimas y estafas que rondan los 70 millones de pesos.
El acusado establecía vínculos sentimentales para acceder a datos personales y cometer estafas.
El caso del llamado “camillero gigoló” salió a la luz en Santa Fe y mantiene en vilo a la justicia y a la sociedad. La fiscal Yanina Tolosa fue entrevistada en el programa Santa Fe Policiales, que conducen Danilo Chiapello y Verónica Ensinas por CyD Litoral, y brindó detalles sobre cómo operaba el acusado.
Según explicó, el hombre establecía vínculos sentimentales con mujeres adultas, generaba confianza y en ese marco obtenía documentos y datos personales que luego utilizaba para abrir cuentas bancarias o solicitar préstamos a nombre de ellas.
Tolosa confirmó que hasta el momento son cinco las víctimas identificadas y que el monto total de las estafas asciende a unos 70 millones de pesos. “Todas están atravesando un proceso difícil, muchas bajo tratamiento médico o psicológico y con licencias laborales por las consecuencias emocionales y económicas”, sostuvo.
Un patrón repetido en todas las víctimas
La fiscal describió un método calculado: el acusado sostenía las relaciones durante meses, pedía fotos, copias de DNI o datos laborales con excusas creíbles —como la compra de un auto— y luego gestionaba productos financieros digitales.
“Las entidades bancarias validaban las solicitudes porque las víctimas tenían empleo formal y recibos de sueldo, por lo que resultaban ‘clientes confiables’”, señaló Tolosa. Los resúmenes de cuentas y tarjetas eran enviados a domicilios o correos electrónicos del imputado, lo que le permitió mantener el engaño durante más de un año y medio.
La fiscal Tolosa brindó detalles de la investigación en Santa Fe Policiales. . Foto: Luis Cetraro
Al no pagar las deudas, las financieras intimaban a las mujeres y recién entonces ellas descubrían el fraude. Algunas relaciones se superponían, lo que le permitía al acusado ganar tiempo y continuar con las maniobras sin ser descubierto.
Más allá del dinero, el daño emocional
Tolosa también destacó el componente psicológico. “Todas las víctimas coinciden en describir un perfil manipulador y violento. Si bien no hubo golpes, sí hubo amenazas y situaciones de encierro que aumentaron el nivel de miedo”, afirmó.
La fiscal agregó que el engaño sentimental generó en las víctimas sentimientos de humillación y vergüenza, lo que demoró algunas denuncias. Una de ellas recién se animó a declarar tras la detención del acusado.
“Más allá del perjuicio económico, lo grave es el daño emocional. Estamos acompañando a las víctimas, que sienten su vida personal y financiera destrozada”, subrayó.
Cinco mujeres fueron víctimas y la suma defraudada asciende a 70 millones de pesos. Foto: Luis Cetraro
El rol de los bancos y la investigación en curso
Durante la entrevista, los periodistas señalaron la necesidad de revisar los mecanismos de control de bancos y mutuales. Tolosa coincidió en que la digitalización de los trámites facilita la operatoria, pero pidió mayores resguardos para proteger a los usuarios.
La investigación sigue abierta. Aunque hasta ahora son cinco las denunciantes, la fiscalía no descarta que existan más víctimas que aún no se animaron a presentarse.
“Esperamos que no, pero estamos atentos. Ojalá que ninguna otra mujer haya atravesado este engaño”, concluyó Tolosa.
