Quedó tras las rejas

Se conocieron detalles sobre las maniobras del camillero acusado de estafar a sus novias

Las denunciantes son cuatro mujeres, con tres de las cuales mantuvo relaciones sentimentales. La restante era una amiga. El perjuicio total superaría los 70 millones de pesos, según se reveló en la audiencia de medidas cautelares realizada este martes.