Imputaron al camillero santafesino que estafó a cuatro mujeres y mandó a tres de ellas al Veraz

Cuatro mujeres, tres de las cuales mantuvieron una relación sentimental con el camillero Matías Nicolás DLP (37), podrán declarar en su carácter de víctima -el martes que viene-, previo a la audiencia de tratamiento de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.
Así lo informó este jueves la fiscal Yanina Tolosa, en una audiencia en la que imputó al investigado como presunto autor del delito de “estafa -4 hechos- en concurso real entre sí”.
La fiscal Yanina Tolosa imputó por estafa al hombre detenido en Santo Tomé. Foto: Archivo
Matías Nicolás DLP, quien trabajaba en un sanatorio de la capital provincial, permanece detenido desde el lunes 15 de septiembre, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, allanaron su casa de calle Vélez Sarsfield al 2100 de Santo Tomé.
Este jueves fue llevado ante el juez penal Leandro Lazzarini que dio por realizada la atribución imputativa, en la cual la fiscal Tolosa narró los cuatro hechos.
Ruina económica
Entre las particularidades de la labor investigativa surge que el monto total de las repetidas estafas alcanza la suma de $ 70.756.940,37 a julio de este año; y como consecuencia, tres de las cuatro víctimas vieron comprometida su “situación crediticia” ante la Central de Deudores del sistema financiero conforme el Banco Central de la República Argentina y Equifax (VERAZ).
Él modus operandis era siempre el mismo. El acusado utilizaba datos personales que las víctimas proporcionaban en el marco de la relación afectiva y de confianza, particularmente los DNI y fotos que les tomaba, para gestionar cuentas bancarias online, las que luego saqueaba a través de créditos personales y uso de tarjetas de crédito que no abonaba.
En el allanamiento se secuestraron objetos de valor recién comprados. Foto: Prensa PDI
Las mujeres afectadas son en todos los casos trabajadoras y profesionales de distintos rubros, las cuales vieron perjudicada su economía y vulnerada su confianza para con quien en tres de los casos, el estafador mantuvo una relación de pareja.
En una de las carpetas judiciales la denunciante se encuentra en “situación crediticia 5 (irrecuperable) en el BCRA, al mes de diciembre 2024”. Otra atraviesa un escalón por debajo, con “situación crediticia 4 (alto riesgo de insolvencia) de la Central de Deudores del sistema financiero al mes de julio 2025”. Y la última, “situación crediticia 3 (con problemas)” ante el Veraz, a julio de 2025.
Víctimas querellantes
Las maniobras delictivas detectadas hasta el momento datan de mediados de 2023 y continuaron hasta su detención, entablando sucesivas relaciones personales con mujeres de las que luego se aprovechaba económicamente.
En ese sentido, este jueves se encontraban en tribunales los abogados Romeo Díaz Duarte y Agustín Márquez, quienes podrían presentarse como querellantes en las próximas horas, como patrocinantes de una de las damnificadas.
El detenido contó con la asistencia técnica de la defensa pública, a cargo de la Dra. Virginia Segado, quien al tomar reciente contacto con el caso -renunció este jueves el defensor particular-, acordó una ampliación de plazos para el tratamiento de las cautelares, que será el martes 23 de septiembre.
Viajes y casinos
Y si bien el detenido prefirió no declarar ante el juez Lazzarini, fuentes cercanas al caso señalaron que según se cree, los dineros obtenidos en forma hartera habrían sido dilapidados en su gran mayoría.
Así lo confirman las sucesivas compras online, con idas al shopping -con particular inclinación hacia los perfumes-, viajes a Buenos Aires en vuelos de Aerolíneas los fines de semana, servicio de transportes varios y consumos en casinos, entre otros.
El próximo martes será llevado nuevamente a tribunales para audiencia de medidas cautelares. Foto: Archivo
Además del daño material causado, de la narración de hechos efectuada por la fiscal Tolosa surge que el camillero oriundo de Santo Tomé también amedrentó a las víctimas cuando éstas le plantearon sus reclamos y sospechas.
Un caso palmario de ello está referido en el “hecho 3”, donde la víctima es una maestra con la que mantuvo un noviazgo entre noviembre y diciembre de 2024 y le generó una deuda de casi 50 millones de pesos, a través de cuentas en tres bancos y la mutual docente.
Ante al reclamo de la víctima, Martín DLP le dijo que “era una psiquiátrica, que no tenía que contarle nada a nadie sino la iba a pasar mal”.
