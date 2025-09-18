Deudas por más de $ 70 millones

Imputaron al camillero santafesino que estafó a cuatro mujeres y mandó a tres de ellas al Veraz

Seguirá preso hasta el próximo martes, cuando se discutan las medidas cautelares y se defina si sigue tras las rejas o atraviesa el proceso en libertad. Las víctimas podrán declarar ante el juez.