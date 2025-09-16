Detuvieron a un hombre acusado de estafar por más de 100 millones de pesos a sus novias

Un hombre de 37 años fue detenido este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI) en la ciudad de Santo Tomé, acusado de múltiples estafas por una cifra millonaria contra mujeres santafesinas con las cuales mantuvo relaciones sentimentales.
El sospechoso es santotomesino y trabaja en una clínica céntrica de la capital provincial. Las víctimas son cuatro santafesinas hasta el momento, pero los investigadores sospechan que puede haber más casos.
La causa comenzó aproximadamente seis meses atrás, cuando la primera de las cuatro víctimas -conocidas hasta el momento- radicó la denuncia. Con el correr de los días, se presentaron otras tres también para pedir justicia.
Se trata de mujeres que no se conocían entre sí y que contaron cómo fueron estafadas tanto en el plano económico como en el emocional.
Los hechos investigados comenzaron a fines de 2023 y se extendieron hasta el mes de julio de este año.
El acusado es santotomesino y trabaja como camillero en un sanatorio de la zona céntrica de la capital provincial. A alguna de las víctimas le dijo que era cardiólogo.
El modus operandi utilizado era calcado. Comenzaba una relación con una mujer. Ganaba su corazón y su confianza. Según habrían comprobado los investigadores, con alguna excusa le tomaba a ella una selfie y también le “chupaba” los datos personales necesarios para hacer gestiones online en distintas entidades crediticias: mutuales, financieras, bancos.
Él generaba -sin consentimiento- cuentas a nombre de su ocasional pareja. Luego, sacaba préstamos que reenviaba a su propia cuenta y pedía tarjetas de crédito a nombre de ella. Hacía compras. No cumplía con ninguna de las obligaciones. Exprimía todas las posibilidades de generar dinero. Hasta le “mangueaba” para pagar la luz.
La víctima recién se daba cuenta de lo que había pasado cuando era intimada y se enteraba de que figuraba como morosa en los informes crediticios. Entonces, el hombre buscaba una nueva víctima y repetía la maniobra. Cada relación duraba aproximadamente tres meses.
Según pudo saberse, el acusado -cuyas iniciales son M. N. D. P. y tiene 37 años- usaba las tarjetas fraguadas para pagar a diario todo tipo de compras, pedidos de comidas, perfumes, remises y hasta viajes en avión.
Por ahora no se cuenta entre las víctimas a su ex esposa (tienen una hija en común), a quien habría estafado con maniobras similares. No obstante, los detectives presumen que nuevas damnificadas pueden aparecer al hacerse pública la noticia del caso.
Si bien todavía falta información que se solicitó a distintas entidades crediticias, la cifra total de las estafas investigadas ya superaría los 100 millones de pesos.
La causa es dirigida por la fiscal Yanina Aurora Tolosa, quien -con elementos reunidos en aproximadamente tres meses de investigación- solicitó dos allanamientos en la ciudad de Santo Tomé, uno en calle Vélez Sarsfield al 2000 y otro en Pasaje 78 Bis al 2100.
El operativo se concretó este lunes por la mañana, cuando fue aprehendido el principal sospechoso.
Además, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, un posnet marca Getnet con cuatro rollos de papel, 8 frascos de perfumes varios, un estetoscopio, 57 tickets de órdenes de consulta, una bicicleta marza Zion, dos televisores, una paleta de padel Adidas, una tablet, una moto Corven, documentación variada y facturas de compra.
La representante del Ministerio Público de la Acusación imputaría por estafas reiteradas al acusado en los próximos días.
