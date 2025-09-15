Agoniza un hombre que fue baleado en barrio Las Vegas

La tranquilidad de un sábado cualquiera en barrio Las Vegas de Santo Tomé se quebró con el eco de los disparos. Eran las cinco de la tarde cuando un hombre cayó herido sobre la calle Lisandro de la Torre, entre Seguí y una arteria sin numeración.
La víctima, de 40 años, fue trasladada al Hospital Cullen con una herida abdominal y permanece en terapia intensiva.
La tranquilidad de un sábado cualquiera en barrio Las Vegas de Santo Tomé se quebró con el eco de los disparos. Eran las cinco de la tarde cuando un hombre cayó herido sobre la calle Lisandro de la Torre, entre Seguí y una arteria sin numeración.
La víctima fue identificada como Víctor Gómez, de 40 años, quien según testigos fue sorprendido por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta. Tras una breve secuencia, uno de ellos extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa, dejándolo tendido en el suelo.
Gómez fue asistido de urgencia por vecinos hasta la llegada del servicio 107, que lo trasladó al Hospital José María Cullen. Allí fue intervenido quirúrgicamente por una herida de arma de fuego en la zona abdominal con compromiso vertebral.
El director del nosocomio, doctor Bruno Moroni, explicó que el paciente "se encuentra en terapia intensiva, en asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado, en su primer día postoperatorio".
El ataque, cuya motivación todavía no está clara, movilizó a personal de la Unidad Regional I, Estación Sur, Destacamento 11 de Santo Tomé. Los uniformados recogieron testimonios y confirmaron el hallazgo de un orificio de entrada de bala sin salida en el cuerpo del herido.
La fiscalía en turno dispuso una serie de medidas, mientras los agresores permanecen sin identificar ni localizar.
Mientras tanto, la comunidad santotomesina quedó con una certeza amarga: la violencia volvió a instalarse a plena luz del día, en una esquina por donde a diario circulan familias enteras.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.