En barrio Guadalupe

Robaron bicis y motos, los vecinos los corrieron y recuperaron parte del botín

Ocurrió en un complejo de departamentos ubicado en Echague al 6900. Indignación en el vecindario.

El barrio quedó conmocionado tras el robo piraña ocurrido durante la madrugada.
 13:28
La madrugada de este jueves en Guadalupe dejó un nuevo capítulo en la saga de robos "piraña" que vienen golpeando a distintos barrios santafesinos. Esta vez, el escenario fue un complejo de departamentos ubicado en Echagüe al 6900, donde un grupo de al menos seis jóvenes irrumpió con total desparpajo en las cocheras internas.

Eran las 4.46 cuando las rejas de acceso cedieron al forcejeo. Del otro lado, las bicicletas y motocicletas estacionadas se transformaron en botín inmediato: tres bicis y dos motos fueron cargadas a las apuradas en la huida. Pero no todo salió según lo planeado para los ladrones.

Los ruidos metálicos despertaron a varios vecinos, que sin pensarlo salieron al pasillo común y alcanzaron a ver la escena. Entre gritos y corridas, algunos se animaron a perseguirlos hasta la calle, logrando recuperar una de las motos abandonada en plena fuga. Incluso una bicicleta también pudo ser recuperada en el desorden.

Uno de los vecinos, todavía con la adrenalina encima, relató a este medio: "Sentí la cadena de la moto y cuando me asomé ya estaban corriendo con las bicicletas. Se llevaron la moto de mi hermano, pero la dejaron tirada al vernos. Palanquearon la reja y entraron como si nada".

Vecinos de Guadalupe lograron recuperar una de las motos abandonada en plena fuga.Vecinos de Guadalupe lograron recuperar una de las motos abandonada en plena fuga.

Los sospechosos se internaron en el barrio Coronel Dorrego, donde los vecinos decidieron cortar la persecución: "No quisimos seguirlos más. Ahí nos regalábamos mucho… eran todos pibitos", explicó.

La investigación quedó en manos de la policía, que intenta identificar a los autores de este atraco relámpago, un golpe más a la tranquilidad de Guadalupe.

