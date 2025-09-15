Seis imputados por el robo a una peluquera paraguaya que compraba pelo en Santa Fe
La emboscaron junto a su pareja, cuando llegaron a la ciudad a visitar a una amiga que los entregó. Los atrapó el Comando que en plena madrugada patrullaba el barrio Nueva Pompeya. Una joven de 15 años quedó a resguardo de la Justicia competente.
La casa donde se produjo la emboscada se encuentra en calle San Lorenzo al 8000. Foto: Google Street View
La víctima es una peluquera extranjera, que había llegado a la ciudad junto a su pareja para comprar pelo, según indicaron fuentes del caso. Hacía cuatro años que mantenía una relación comercial y luego de amistad con Rocío Belén B. quien le ofreció un cuarto de su casa para que pasaran la noche, antes de emprender viaje rumbo a Buenos Aires, donde viven otros familiares.
La audiencia estuvo a cargo del juez Nicolás Falkenberg. Foto: Archivo El Litoral
Lo que no sabían los recién llegados era que le habían preparado una emboscada. Además de efectos personales, los asaltantes se llevaron $ 2.000.000 y 4.000 guaraníes (el equivalente a unos mil pesos argentinos).
Gritos y culatazos
A las 3 de la madrugada del 10 de septiembre, un grupo de personas -una de ellas armada con una una escopeta recortada-, ingresó en el dormitorio a los gritos, exigiéndoles el dinero y otros elementos de valor, al tiempo que el sujeto armado golpeó al varón con la culata del arma en la cabeza, además de golpes de puño y patadas.
El violento episodio tuvo lugar en una vivienda de la calle San Lorenzo al 8000 -entre Azcuénaga y Matheu-, del barrio Nueva Pompeya, donde dos unidades del Comando Radioeléctrico que realizaban patrullaje advirtieron la maniobra.
Primeras detenciones
Los uniformados detuvieron a una joven de 15 años -NVB- que escapaba de la casa con una mochila, en la que llevaba el arma de fuego y un celular, dos relojes, una cadena, un anillo y un perfume importado, propiedad de las víctimas.
Una escopeta recortada fue secuestrada por la policía. Foto: Prensa URI
Unos metros más adelante, la otra patrulla que había llegado como refuerzo dio la voz de alto a tres hombres jóvenes - Mauricio R., Juan Oscar M. y Marcelo Nahuel M.- que escapaban por calle Azcuénaga al este.
Una vez en la comisaría, adolescente habría dicho espontáneamente que: “Todo esto lo armó mi mamá”, por lo que los investigadores regresaron al inmueble en busca de la dueña de casa, que ya no estaba.
Un prófugo
Dos horas después, pasadas las 5 am, otra patrulla logró dar con dos mujeres, Rocío Belén B. -la dueña de casa- y Lorena M. -hermana de dos de los detenidos-, cuando circulaban por Regimiento 12 de Infantería y Gobernador Freyre.
Luego se produjo la última detención, a partir de datos aportados por las mujeres; oculto en una obra en construcción de Padre Genesio y Pasaje Mariano Quiroga, apresaron a Matías R.
En tanto, en la primera estampida, un octavo delincuente logró fugarse sorteando un tapial y perdiéndose en el campo.
En tribunales
El viernes, en una rueda de personas, las víctimas reconocieron a sus agresores, particularmente, el varón que recibió un culatazo con el arma, identificó a Marcelo M. quien al momento del hecho llevaba puesta una campera de Colón.
Los seis mayores de edad fueron imputados por la fiscal Peresín, ante el juez de la IPP, Nicolás Falkenberg y con el control de la defensora pública, Virginia Balanda.
La atribución delictiva para los cuatro hombres fue la de coautores de robo calificado por ser en poblado y en banda, por el uso de arma de fuego y la participación de un menor de edad”; la figura se agravó para el caso de Marcelo M. a quien a su vez le atribuyeron la “portación de arma de guerra”.
En cuanto a las mujeres, a Rocío B. la consideraron “partícipe necesaria” y a Lorena M. le imputaron el “encubrimiento”, calificado por haber ayudado a eludir a la justicia.
El próximo capítulo será el tratamiento de las medidas cautelares, prevista para este miércoles 17 de septiembre, en horario a confirmar por Oficina de Gestión Judicial.
