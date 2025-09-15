Un sospechoso prófugo

Seis imputados por el robo a una peluquera paraguaya que compraba pelo en Santa Fe

La emboscaron junto a su pareja, cuando llegaron a la ciudad a visitar a una amiga que los entregó. Los atrapó el Comando que en plena madrugada patrullaba el barrio Nueva Pompeya. Una joven de 15 años quedó a resguardo de la Justicia competente.