Atraparon en Villa del Parque a dos jóvenes acusados de un importante robo en Colón

El domingo 17 de agosto delincuentes irrumpieron en una casa de la ciudad de Colón, en la zona este de la provincia de Entre Ríos y se llevaron un importante botín. Investigadores entrerrianos siguieron el rastro de los ladrones y llegaron hasta barrio Villa del Parque de la capital de la provincia de Santa Fe.
Los detectives pidieron la colaboración de sus pares de la Policía de Investigación (PDI) santafesina y así se diagramó un operativo conjunto que permitió el arresto de los presuntos autores del hecho, un joven de 28 años y otro de 29.
Ellos están acusados de robar 17 millones de pesos, un revólver calibre .32, otro revólver calibre .38 y un cuchillo con cabo de plata, entre otros elementos.
Tras establecer la identidad de los sospechosos y sus domicilios, este jueves se llevaron a cabo sendos allanamientos solicitados por el juez de Garantía de Colón, Dr. Jesús D. A. Penayo Amaya y ordenados por el juez de primera Instancia de la ciudad de Santa Fe, Dr. Sergio Carrara.
Extradición
Los uniformados irrumpieron en dos viviendas de Pasaje Irala, una a la altura del 4000 y otra al 4500.
En el procedimientos, los agentes detuvieron a los sujetos que buscaban y secuestraron prendas de vestir, siete teléfonos celulares, un par de zapatillas, $ 1.000.000, un boleto de un pasaje desde Santa Fe a Colón y varias tarjetas SIM de distintas empresas de telefonía.
Por disposición de la fiscal auxiliar Micaela M. Di Pretoro, de Colón, los detenidos quedaron alojados en la ciudad de Santa Fe, mientras se tramita su extradición a la provincia de Entre Ríos.
