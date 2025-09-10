Siete delincuentes fueron arrestados por asaltar a un ciudadano paraguayo

Un violento robo a mano armada ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en las calles de barrio Nueva Pompeya.
Actuaron armados con una escopeta recortada de grueso calibre. Los detenidos son cuatro hombres, dos mujeres y una adolescente. Robaron una importante suma de dinero, que no fue recuperada.
Eran aproximadamente las 3 cuando una patrulla del Comando Radioeléctrico pasó por cercanías de la cuadra de calle San Lorenzo al 8000.
En ese momento, los uniformados vieron cómo un nutrido grupo de personas corría y fueron tras sus pasos, mientras pedían apoyo.
A la primera que pudieron dar alcance fue a una mujer que evidentemente llevaba elementos debajo de su campera.
Entonces se constató que lo que escondía era una escopeta calibre 16 recortada con dos cartuchos, entre otras cosas.
Luego de un operativo en las inmediaciones, en total fueron atrapados cuatro hombres, dos mujeres y una adolescente de 15 años. Los mayores de edad fueron aprehendidos y quedaron tras las rejas a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La menor fue trasladada y puesta a resguardo.
Están acusados de robo calificado por el empleo de arma de fuego.
La víctima fue un ciudadano paraguayo de 45 años, que denunció el robo de distintos artículos de valor y también la suma de 2 millones de pesos. Desafortunadamente, el dinero no fue hallado.
