#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Nueva Pompeya

Siete delincuentes fueron arrestados por asaltar a un ciudadano paraguayo

Actuaron armados con una escopeta recortada de grueso calibre. Los detenidos son cuatro hombres, dos mujeres y una adolescente. Robaron una importante suma de dinero, que no fue recuperada.

Personal del Comando actuó en el hecho.
 21:16
Por: 

Un violento robo a mano armada ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, más precisamente en las calles de barrio Nueva Pompeya.

Eran aproximadamente las 3 cuando una patrulla del Comando Radioeléctrico pasó por cercanías de la cuadra de calle San Lorenzo al 8000.

En ese momento, los uniformados vieron cómo un nutrido grupo de personas corría y fueron tras sus pasos, mientras pedían apoyo.

A la primera que pudieron dar alcance fue a una mujer que evidentemente llevaba elementos debajo de su campera.

Entonces se constató que lo que escondía era una escopeta calibre 16 recortada con dos cartuchos, entre otras cosas.

Una mujer llevaba la escopeta recortada oculta bajo su campera. Foto: El LitoralUna mujer llevaba la escopeta recortada oculta bajo su campera. Foto: El Litoral

Cazados

Luego de un operativo en las inmediaciones, en total fueron atrapados cuatro hombres, dos mujeres y una adolescente de 15 años. Los mayores de edad fueron aprehendidos y quedaron tras las rejas a disposición del Ministerio Público de la Acusación. La menor fue trasladada y puesta a resguardo.

Están acusados de robo calificado por el empleo de arma de fuego.

La víctima fue un ciudadano paraguayo de 45 años, que denunció el robo de distintos artículos de valor y también la suma de 2 millones de pesos. Desafortunadamente, el dinero no fue hallado.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Inseguridad en Santa Fe
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro