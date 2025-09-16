#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
“Dame toda la plata”

Preso por robar dos veces en cuatro días un quiosco de la zona del hospital Cullen

La Justicia ordenó la prisión preventiva para un hombre de 30 años que, a punta de cuchillo, sustrajo $ 64.000 en dos ocasiones. Lo detuvieron el martes pasado, cuando fue reconocido en la calle.

Los asaltos se produjeron en el local de av. Freyre y calle Lisandro de la Torre. Foto: El Litoral
 17:11
Por: 

El juez penal de Santa Fe, Leandro Lazzarini, dispuso la prisión preventiva para Ricardo Exequiel Camargo (30), por dos robos cometidos con violencia contra dos empleadas de un quiosco ubicado en la zona del hospital José María Cullen, en la capital provincial.

Camargo fue imputado por la fiscal de la Oficina de Flagrancia e Investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Rosana Peresín, por el delito de “robo calificado por el uso de arma” en dos oportunidades.

juez penal de Santa Fe Leandro LazzariniLa cautelar fue dictada este martes por el juez Lazzarini. Foto: Flavio Raina/Archivo

El detenido, con domicilio en la zona del camping municipal de Colastiné Sur, está acusado de dos hechos de robos cometidos el jueves 4 y el lunes 8 de septiembre.

"Dame todo"

La primera vez fue a la hora de la tarde, en el local ubicado en la esquina de avenida Freyre y calle Lisandro de la Torre.

“No grites, dame todo”, amenazó a la empleada con un cuchillo de mango de madera. La mujer se resistió, se produjo un forcejeo y se terminó llevando $ 4.000 que habían quedado en la caja registradora.

Mirá tambiénSeguirán presos tres jóvenes acusados de perpetrar un violento asalto a mitad del Puente Colgante

Cuatro días después, en horas de la mañana, cometió un hecho calcado, bajo la misma modalidad y en el mismo lugar, con la salvedad de que la víctima era otra empleada.

“Dame toda la plata, calladita y no digas nada, apurate”, le dijo y le propinó insultos, para finalmente abandonar el lugar con 60 mil pesos sustraídos.

Conducta refractaria

Este martes, Camargo fue llevado a tribunales por la policía, para el tratamiento de la cautelar, donde a pesar del esfuerzo de la defensa, el juez Lazzarini optó por mantener su encierro, atento a su peligrosidad y la protección de las víctimas, que se mostraron atemorizadas ante la mínima posibilidad de que pudiera recuperar la libertad.

Preso por robar dos veces en cuatro días un quiosco de la zona del hospital CullenEl delito fue cometido a pasos del efector de salud más importante de la ciudad. Foto: El Litoral

Previamente Camargo fue reconocido por las víctimas en una rueda de personas, lo cual sumado a otras evidencias, desmoronó su precaria presunción de inocencia.

Por otra parte, el agresor mostró refractariedad plena al orden legal, no sólo por haber cometido dos robos consecutivos, sino por haberlo hecho a pasos del efector de salud más importante de la ciudad, donde funciona una guardia 24 hs con custodia policial propia; y frente a una arteria de gran tráfico vehicular en los momentos de ambos atracos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Judiciales
MPA
Leandro Lazzarini
Rosana Peresin
Hospital José María Cullen
Policía de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro