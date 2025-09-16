Preso por robar dos veces en cuatro días un quiosco de la zona del hospital Cullen

El juez penal de Santa Fe, Leandro Lazzarini, dispuso la prisión preventiva para Ricardo Exequiel Camargo (30), por dos robos cometidos con violencia contra dos empleadas de un quiosco ubicado en la zona del hospital José María Cullen, en la capital provincial.
Cuatro días después, en horas de la mañana, cometió un hecho calcado, bajo la misma modalidad y en el mismo lugar, con la salvedad de que la víctima era otra empleada.
“Dame toda la plata, calladita y no digas nada, apurate”, le dijo y le propinó insultos, para finalmente abandonar el lugar con 60 mil pesos sustraídos.
Conducta refractaria
Este martes, Camargo fue llevado a tribunales por la policía, para el tratamiento de la cautelar, donde a pesar del esfuerzo de la defensa, el juez Lazzarini optó por mantener su encierro, atento a su peligrosidad y la protección de las víctimas, que se mostraron atemorizadas ante la mínima posibilidad de que pudiera recuperar la libertad.
El delito fue cometido a pasos del efector de salud más importante de la ciudad. Foto: El Litoral
Previamente Camargo fue reconocido por las víctimas en una rueda de personas, lo cual sumado a otras evidencias, desmoronó su precaria presunción de inocencia.
Por otra parte, el agresor mostró refractariedad plena al orden legal, no sólo por haber cometido dos robos consecutivos, sino por haberlo hecho a pasos del efector de salud más importante de la ciudad, donde funciona una guardia 24 hs con custodia policial propia; y frente a una arteria de gran tráfico vehicular en los momentos de ambos atracos.
