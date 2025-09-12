Seguirán presos tres jóvenes acusados de perpetrar un violento asalto a mitad del Puente Colgante
Actuaron en un auto que había sido robado años atrás en la provincia de Buenos Aires. Los imputados fueron arrestados esta semana en barrio Barranquitas. Habría pruebas contundentes que los incriminan.
El robo tuvo lugar a mitad de camino, sobre el Puente Colgante. Foto: Archivo
Durante la madruga del pasado domingo 7 de septiembre ocurrió un audaz robo a mano armada sobre el emblemático Puente Colgante de la ciudad de Santa Fe. Por el hecho fueron arrestados esta semana tres jóvenes sobre los que cae pesada evidencia. Ellos fueron imputados y este viernes quedaron en prisión preventiva por decisión de la Justicia.
El incidente que se investiga sucedió cerca de las 6, cuando tres jóvenes volvían a sus casas luego de participar de una fiesta en la “zona de boliches” ubicada a la vera de la ruta nacional 168.
Los delincuentes tomaron desprevenidas a las víctimas, que caminaban por una de las veredas. El golpe fue grabado por cámaras de vigilancia. Las imágenes muestran como un Ford Ka de color negro frena en el ingreso del lado este del puente. Allí, desciende uno de los ladrones, que empieza a seguir a los muchachos.
El auto avanza luego y estaciona a mitad del cruce. El conductor pone las balizas y tres personas descienden. Allí esperaron y emboscaron a las víctimas. Uno de los malvivientes tenía un arma de fuego, otro blandía un cuchillo.
A uno de los asaltados le sacaron una bandolera que llevaba adentro documentos y las llaves de un auto de su amigo, a otro le quitaron el teléfono.
Todo duró contados segundos. Luego, los ladrones abordaron el Ford Ka y escaparon.
La causa quedó en manos de la fiscal Lucila Nuzzo, quien encomendó actuaciones a la Policía de Investigaciones (PDI).
Los detectives analizaron grabaciones y así pudieron determinar la patente del vehículo. Con ese dato, buscaron y encontraron una multa labrada tiempo atrás. La infracción estaba a nombre de quien conducía el vehículo, un tal Aarón Nicolás Barros, un joven de 25 años domiciliado en Barranquitas.
La investigación es dirigida por la fiscal María Lucila Nuzzo. Foto: Archivo
Los uniformados irrumpieron en el domicilio de Barros, en el de su madre y también en el de una de sus hermanas.
En la primera de las casas fueron aprehendidos los sospechosos. El mencionado Barros, Marcos Manuel Benítez (de 28 años) y Thiago Misael Martínez (de 18).
En ese inmueble, los investigadores hallaron una bandolera similar a la robada. La víctima la reconoció poco después.
El Ford Ka negro fue hallado unos días después, estacionado en un garaje que Barros le alquilaba a un vecino. Al revisar la numeración de motor y chasis, se pudo comprobar que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.
Dos de los tres arrestados fueron identificados en rueda de reconocimiento. Foto: Archivo
Reconocidos
Este martes, antes de la audiencia de medidas cautelares, se realizó una rueda de reconocimiento en la que fueron identificados dos de los imputados: Martínez y Benítez. Los investigadores presumen que Barros era tal vez quien manejaba el auto la madrugada del asalto.
La fiscal Nuzzo imputó a los tres por robo calificado por ser en poblado y en banda y por uso de arma. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los acusados, que no fue objetada por el abogado defensor Pedro Busico y finalmente fue ordenada por el juez Pablo Spekuljak.
