Un auto en llamas paralizó la autopista Rosario–Santa Fe

El rodado se incendió a la altura de los countries y obligó a cortar por completo el tránsito hacia el sur.

Bomberos Zapadores de Santo Tomé trabajaron varios minutos para sofocar las llamas.
 11:09
La mañana de este viernes arrancó con sobresaltos en la autopista Rosario–Santa Fe. A pocos metros del acceso norte, en cercanías del country Aires del Llano, un vehículo particular se convirtió en una bola de fuego y obligó a interrumpir por completo la circulación en sentido sur.

El conductor, un trabajador que se dirigía hacia Santo Tomé, alcanzó a detectar anomalías en el motor y decidió frenar en la banquina. Apenas descendió, las llamas ganaron el capot y en cuestión de segundos el coche quedó envuelto en un denso humo negro que podía divisarse a gran distancia.

La escena obligó a detener de inmediato el tránsito y encendió la alarma entre los automovilistas que circulaban por el corredor. Varias dotaciones de los Bomberos Zapadores de Santo Tomé acudieron con rapidez y, tras un arduo trabajo, lograron controlar el foco ígneo.

Mientras tanto, personal de seguridad vial ordenaba los vehículos que quedaban varados en fila india, intentando evitar accidentes por la brusca interrupción del tránsito.

El auto quedó reducido a chatarra tras el voraz incendio.

Recién cerca de las 7 de la mañana, y luego de que una grúa retirara los restos calcinados del automóvil, se liberaron los carriles y la autopista volvió a recuperar su ritmo habitual.

El propietario del rodado salió ileso, pero con el pesar de haber perdido por completo su medio de movilidad.

