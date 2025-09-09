Impactante incendio de un colectivo escolar en la Panamericana

En circunstancias que son materia de peritajes, este martes por la mañana se produjo el incendio de un colectivo escolar en la Panamericana.
El vehículo se estacionó en la banquina a la altura del kilómetro 21, en Capitan Juan de San Martin. El incidente produjo una gran congestión porque ocurrió alrededor de las 8, en pleno ingreso a la Capital Federal.
El incidente vial que generó importantes demoras en la traza que se dirige rumbo al norte.
Según las primeras informaciones, se supo que comenzó a mediados de las 8 de la mañana, en plena hora pico.
De inmediato se conocieron los reportes de distintos conductores que compartieron en redes sociales las espectaculares imágenes del fuego.
Las llamas tomaron por completo el micro, que se estacionó en la banquina a la altura del kilómetro 21, en Capitán Juan de San Martin. Esto produjo una gran congestión desde Villate sentido a Don Torcuato. También hubo demoras hacia capital por los curiosos que filman.
La misma autopista había sido el centro de otro accidente en la mañana, cuando siete vehículos quedaron involucrados en un choque múltiple a la altura del kilómetro 7. Ocurrió en los carriles más rápidos, pero no se registraron heridos.
En la Capital, una camioneta Fiat chocó contra el cantero central del Metrobus. Ocurrió en la avenida Juan B. Justo al 5600, entre Terrada y Nazca sentido a Liniers. El conductor debió ser trasladado con politraumatismo al Hospital Alvarez.
