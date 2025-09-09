#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Buenos Aires

Impactante incendio de un colectivo escolar en la Panamericana

El vehículo se estacionó en la banquina a la altura del kilómetro 21, en Capitan Juan de San Martin. El incidente produjo una gran congestión porque ocurrió alrededor de las 8, en pleno ingreso a la Capital Federal.

Una de las imágenes que circuló en redes sociales.
 13:15
Por: 

En circunstancias que son materia de peritajes, este martes por la mañana se produjo el incendio de un colectivo escolar en la Panamericana.

El incidente vial que generó importantes demoras en la traza que se dirige rumbo al norte.

La columna de humo se veía a varios kilómetros a la redonda.La columna de humo se veía a varios kilómetros a la redonda.

Según las primeras informaciones, se supo que comenzó a mediados de las 8 de la mañana, en plena hora pico.

De inmediato se conocieron los reportes de distintos conductores que compartieron en redes sociales las espectaculares imágenes del fuego.

Las llamas tomaron por completo el micro, que se estacionó en la banquina a la altura del kilómetro 21, en Capitán Juan de San Martin. Esto produjo una gran congestión desde Villate sentido a Don Torcuato. También hubo demoras hacia capital por los curiosos que filman.

El fuego afectó toda la carrocería.El fuego afectó toda la carrocería.

Otro accidente

La misma autopista había sido el centro de otro accidente en la mañana, cuando siete vehículos quedaron involucrados en un choque múltiple a la altura del kilómetro 7. Ocurrió en los carriles más rápidos, pero no se registraron heridos.

En la Capital, una camioneta Fiat chocó contra el cantero central del Metrobus. Ocurrió en la avenida Juan B. Justo al 5600, entre Terrada y Nazca sentido a Liniers. El conductor debió ser trasladado con politraumatismo al Hospital Alvarez.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos
Es viral

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro