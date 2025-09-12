Quedó preso un hombre investigado por acosar niñas en barrio Fonavi San Jerónimo

El vecino de Fonavi San Jerónimo señalado por acosar a las niñas del barrio quedó en prisión preventiva. Se trata de Oscar Pain, quien la semana pasada siguió a una adolescente hasta la escuela y luego realizó exhibiciones obscenas frente a ella y su familia.
El juez Sergio Carraro dispuso la cautelar de máxima por pedido de la fiscal Luciana Escobar Cello, quien imputó a Pain como autor de los delitos de "exhibiciones obscenas agravadas" y "amenazas calificadas por el uso de arma".
Al comienzo de la audiencia, realizada el jueves al mediodía, las madres de dos niñas acosadas declararon ante el magistrado. Contaron que sus hijas tienen miedo de salir a la calle y que son hostigadas desde hace tiempo pero no habían denunciado con anterioridad debido al estado de salud mental de Pain.
Intervino el juez Sergio Carraro. Foto: Mauricio Garín
En esa línea, fue la defensora pública Soledad Estrada quien solicitó la intervención de organismos de salud mental que puedan evaluar las condiciones en las que se encuentra su representado para así definir si es necesario pedir la internación involuntaria del mismo.
Con un machete
La situación de acoso salió a la luz la semana pasada, cuando Pain fue detenido por seguir a una adolescente hasta la escuela, en el centro de la ciudad de Santa Fe, tomarla del brazo y forcejear con ella. En esa ocasión, la socorrieron compañeros de la chica y transeúntes que pasaban por allí.
Sin embargo, debido a la falta de pruebas, Pain recuperó su libertad. Al día siguiente, según lo imputado, realizó exhibiciones obscenas ante un grupo de vecinos, entre los que se encontraban las menores de edad.
Esa situación detonó una nueva detención y la intervención de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), así como del Servicio Local de la Niñez. Dos niñas manifestaron haber padecido situaciones de acoso.
En el marco de la investigación surgió otro hecho violento, que data del 3 de enero de este año. Un vecino de Fonavi San Jerónimo sostuvo que Pain lo amenazó con un machete, luego de que él le cuestionara su forma de actuar con las niñas del barrio.
Temen denunciarlo
Cuando la fiscalía imputó a Pain, no descartó que la atribución delictiva pudiera ampliarse. Los delitos endilgados hasta el momento prevén una pena que va de uno a nueve años de prisión.
Ese fue uno de los argumentos fiscales para solicitar la prisión preventiva, pero no el único. Escobar Cello sostuvo que Pain persistió en su hostigamiento incluso tras haber sido identificado por las amenazas y estar notificado de una medida de distancia en su contra.
La audiencia se realizó en la sala 6 de los tribunales locales. Foto: Guillermo Di Salvatore
Su accionar tuvo siempre como objetivo a menores de edad del barrio, cuyos movimientos y rutinas él conocía, y sus conductas fueron contra la integridad sexual.
La fiscal alegó la existencia de los riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio, e hizo hincapié en que Pain no cuenta con un trabajo formal y en que los vecinos temen denunciarlo y declarar. En esa línea también sostuvo que las niñas aún no fueron entrevistadas en cámara Gesell.
Prisión y evaluación psiquiátrica
La defensora pública rechazó el pedido de prisión preventiva e insistió con la libertad de Pain. Explicó que el hombre cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia, y requiere ser evaluado por profesionales para, según la Ley de Salud Mental, determinar si es necesaria una internación involuntaria.
Al momento de analizar los hechos, el juez Carraro tuvo en cuenta que las acciones de Pain fueron dirigidas a menores de edad, vulnerables, quienes se vieron víctimas de un vecino que las persigue y hostiga. Además, acreditó la existencia de riesgos procesales.
Respecto a la situación de salud mental del imputado, el magistrado ordenó que sea evaluado en el Hospital Mira y López para precisar diagnóstico, tratamiento y si se requiere la internación. Luego, deberá intervenir la Junta Especial de Salud Mental para determinar si Pain se encuentra en condiciones de atravesar el proceso penal.
Carraro dispuso la prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá bajo la órbita del Servicio Penitenciario provincial, al menos hasta que se completen las evaluaciones.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.