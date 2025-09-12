Barrio San Francisco Solano

De Rosario a Funes: robaron un utilitario y terminaron en una pileta

Dos personas asaltaron a un médico en la zona sudoeste y huyeron en su ambulancia. Hicieron una mala maniobra y el vehículo terminó adentro de una piscina en construcción. Hubo un intercambio de disparos en el que una agente resultó herida. Mientras que los presuntos ladrones terminaron detenidos.