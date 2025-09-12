De Rosario a Funes: robaron un utilitario y terminaron en una pileta
Dos personas asaltaron a un médico en la zona sudoeste y huyeron en su ambulancia. Hicieron una mala maniobra y el vehículo terminó adentro de una piscina en construcción. Hubo un intercambio de disparos en el que una agente resultó herida. Mientras que los presuntos ladrones terminaron detenidos.
La camioneta incrustada en la pileta en construcción.
Un cinematográfico y violento episodio se vivió en la noche del jueves 11 de septiembre en la zona sudoeste de Rosario y terminó en la ciudad de Funes. Incluyó el robo de una ambulancia, una persecución que duró varios minutos y finalizó en un siniestro vial. Hay dos detenidos y varios lesionados, entre ellas una mujer policía.
Todo comenzó poco antes de las 22 en inmediaciones de avenida Arijón al 2700, en barrio San Francisco Solano, a pocas cuadras de la comisaría 21ª, en el sudoeste de Rosario. Fuentes policiales señalaron a este diario que a esa hora, un hombre identificado como Nazareno D., de 31 años, fue abordado por al menos dos personas instantes después de estacionar un utilitario Renault Kangoo perteneciente a una empresa de servicio médico.
Según relató la víctima, al menos uno de los hombres estaba armado y bajo amenazas, lo hicieron descender del utilitario y se lo llevaron. A los pocos minutos, Nazareno vio pasar un vehículo de la Sección Neutralización de Explosivos, a quienes les contó lo sucedido. Los uniformados avisaron al 911 sobre lo sucedido y buscaron al auto por la zona, sin éxito.
A los pocos minutos, desde la ciudad de Funes se dio aviso que el utilitario fue visto circular por calles de barrio Cantegrill, ubicado al sudoeste de esa ciudad, por lo que varios patrulleros fueron para la zona.
Voceros señalaron que quien iba al volante del utilitario realizó una mala maniobra en una calle sin salida y el rodado terminó incrustado en la fosa de una pileta en construcción. Instantes después llegaron hasta el lugar varios coches policiales y según voceros, los dos ocupantes del auto ya se habían bajado. Al parecer, en ese momento hubo un intercambio de disparos en los que una oficial de policía, de 38 años, resultó lesionada y debió ser hospitalizada por una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la pelvis y de salida en la pierna derecha.
En tanto, los dos ocupantes del auto, identificados como Roberto Ernesto C., de 31 años y Walter Ezequiel N., de 32, fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
Además, un patrullero que estaba en la zona sur y respondió al aviso del 911, volcó mientras iba circulando por avenida Circunvalación, a la altura del arroyo Saladillo. Sus ocupantes terminaron con lesiones, por lo que debieron ser trasladados en ambulancia hasta un sanatorio del centro rosarino, y no pudieron ser parte del operativo.
