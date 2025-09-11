#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por 6 meses

10 hinchas de clubes rosarinos no podrán entrar a estadios por realizar pintadas

Sin distinción entre Newell's y Rosario Central, el Ministerio de Seguridad estableció la sanción mediante Boletín Oficial.

Los simpatizantes pertenecerían a ambos equipos.
 10:46

Desde Nación se estableció una dura sanción a 10 rosarinos por realizar pintadas alusivas a los clubes de fútbol de la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe.

Sin precisiones ni distinciones entre sus afiliaciones a Newell’s Old Boys ni Rosario Central, las 10 personas no podrán ingresar a eventos deportivos realizados en Argentina durante seis meses.

La medida fue establecida este 11 de septiembre de 2025 mediante la Resolución 1075/2025 publicada en el Boletín Oficial de Nación. La misma cuenta con firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Coloso Marcelo Bielsa de Newell's.Coloso Marcelo Bielsa de Newell's.

“Desde la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos se estima conveniente la aplicación de la figura de “RESTRICCIÓN DE CONCURRENCIA ADMINISTRATIVA” a todo evento deportivo en todo el territorio nacional a la totalidad de personas citadas en el párrafo octavo del presente por el PLAZO DE SEIS (6) MESES, en los términos del artículo 2°, inciso e) y el artículo 3° de la Resolución MS Nº 354/17 y modificatorias, en función del Decreto N° 246/17, reglamentario de la Ley N° 20.655 y modificatorias”, indica el texto oficial.

Gigante de Arroyito de Rosario Central.Gigante de Arroyito de Rosario Central.

La lista de personas suspendidas es la siguiente: Diego Mauricio Mansilla, Matías Ezequiel Fredes, Gustavo Miguel Lucero, Brian Ezequiel Spinelli, Francisco Julián Gonzalez, Patricio Lautaro Mantaras, Alen Cristian Ezequiel Perez, Damaris Raquel Mercado, Santiago Ariel Juarez y Brian Fabián Funes.

El documento de este jueves detalla que “las personas mencionadas, sin contar con autorización alguna, realizaron pintadas sobre fachadas y muros de distintos inmuebles tanto de carácter privado como público con los colores distintivos de los clubes de mayor convocatoria de la Ciudad de Rosario”.

La resolución se enmarca en la Ley N° 20.655 y el Decreto N° 246/17, que regulan la seguridad en espectáculos deportivos, buscando prevenir la violencia y preservar el orden público. La medida implica un impacto directo en la participación de estos individuos en actividades deportivas, enfatizando la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad en eventos masivos.

Resolución 1075/2025

Resolución 1075/2025 by El Litoral

#TEMAS:
Boletín Oficial
Rosario
Rosario Central
Newell's
Patricia Bullrich

