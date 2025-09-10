Newell’s enfrenta cinco días decisivos para su futuro
El equipo del “Ogro” Fabbiani recibe a Atlético Tucumán este viernes, con el objetivo de salir de perdedor y de escapar del fondo de la tabla. Pero el duelo más importante será el miércoles de la semana que viene, en San Luis, donde buscará meterse en semifinales de la Copa Argentina
La estrategia del técnico “leproso” será poner una formación con mayoría de titulares este viernes para tratar de cortar la racha de derrotas.
Cristian Fabbiani está ante una encrucijada por estas horas. Cavila entre poner todo este viernes ante Atlético Tucumán para salir de perdedor y para recuperar terreno en el Torneo Clausura o cuida a sus mejores futbolistas para el duelo de cuartos de final de Copa Argentina, que será el miércoles de la semana que viene en San Luis, ante Belgrano de Córdoba.
El entrenador de Newell’s no tiene muchos fundamentos para guardar jugadores este viernes por la noche en el “Coloso”, ya que el fútbol argentino viene de un parate por los partidos de la selección en Eliminatorias. Pero también es cierto que el choque de la semana que viene es trascendental para el futuro de la institución como para tomar riesgos.
Racha negativa
Disputadas ocho fechas del Torneo Clausura, la “Lepra” apenas pudo cosechar 6 puntos, se encuentra en el puesto 13 de 15 en la tabla de la Zona “A” de la competencia y viene de dos derrotas consecutivas, entre ellas la dolorosa caída en el clásico en cancha de Central. Además, en la acumulada del año ocupa la posición 22, muy lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales del año que viene.
Por su presente en el fútbol argentino, hoy Newell’s está para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles de acá al final de la temporada, para intentar meterse en los play off pero sobre todo para evitar dolores de cabeza a futuro. La luz de alerta de los promedios todavía no se encendió en el club del Parque de la Independencia de Rosario, pero pronto pasará de amarillo a naranja si continúa dilapidando oportunidades de sumar puntos.
La parte positiva de este presente “rojinegro”, es que en unos días tendrá la chance de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, una competencia que arrancó con escasa valoración hace 13 años y que hoy se convirtió en un certamen muy valorado porque en un puñado de partidos los equipos pueden sumar un título nacional y conseguir un boleto a la Copa Libertadores del año siguiente.
El conjunto de Fabbiani y los hinchas, que otra vez tendrán la oportunidad de viajar para acompañar al equipo, deberán recorrer más de 500 kilómetros la semana que viene para llegar hasta el estadio “La Pedrera” de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Allí esperará Belgrano, otro equipo que deposita todas sus esperanzas en la Copa Argentina. Allí se pondrá en juego nada más y nada menos que un pasaje a las semifinales del torneo.
Pensando en Tucumán
Es muy poco probable que el “Ogro” ponga un equipo ciento por ciento alternativo este viernes por la noche ante Atlético Tucumán, como hizo en la previa del clásico frente a Defensa y Justicia. Es cierto que después se viene un choque de mata-mata, pero también es verdad que sus futbolistas titulares vienen del parate del fin de semana pasado y si no suman minutos contra el “Decano” tucumano, llegarán con muy poco ritmo de competencia al duelo con Belgrano.
La estrategia del técnico “leproso” será poner una formación con mayoría de titulares este viernes para tratar de cortar la racha de derrotas, pero a su vez estar muy atento a cualquier molestia que puedan manifestar sus jugadores para no arriesgarlos de cara al choque de Copa Argentina. Sin dudas, se vienen cinco días que pueden definir muchas cosas en el club rosarino.
