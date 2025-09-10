LPF

Newell’s enfrenta cinco días decisivos para su futuro

El equipo del “Ogro” Fabbiani recibe a Atlético Tucumán este viernes, con el objetivo de salir de perdedor y de escapar del fondo de la tabla. Pero el duelo más importante será el miércoles de la semana que viene, en San Luis, donde buscará meterse en semifinales de la Copa Argentina