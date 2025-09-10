Bolivia le ganó a Brasil en El Alto y se metió al repechaje por el Mundial

Bolivia consiguió una victoria inolvidable por 1-0 ante Brasil, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo la clasificación al Repechaje para el Mundial 2026 gracias a la derrota de Venezuela ante Colombia.
Fue por 1 a 0 con gol de penal de Miguel Terceros para eliminar a Venezuela. Cómo jugarán la clasificación.
El autor del único gol del encuentro fue el delantero Miguel Terceros, quien convirtió de penal a los 49 minutos del primer tiempo.
Bolivia llegaba a este encuentro con 17 puntos y en la octava posición, por lo que estaba obligada a ganarle a Brasil y esperar a que Venezuela no superara a Colombia.
Finalmente esta combinación de resultados se terminó dando, ya que los bolivianos cumplieron con su parte, mientras que Colombia superó 6-3 a Venezuela en el que pudo haber sido tranquilamente el mejor partido en estas Eliminatorias Sudamericanas.
El próximo desafío para Bolivia será el Repechaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que se disputará entre el 23 y el 31 de marzo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara. Ahora solo resta definir cuáles serán sus rivales y, dependiendo de ellos, tendrá que ganar uno o dos partidos según el ranking FIFA que tengan los otros clasificados.
Esta histórica victoria dejó a Bolivia muy cerca de disputar su primer Mundial desde la edición de 1994, que se llevó a cabo en Estados Unidos.
El torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 pondrá en juego dos boletos entre seis equipos. Los dos mejores rankeados ya esperarán en unas finales y los otro cuatro se ubican según su ránking en unas semifinales clasificatorias a esos duelos definitivos.
Los clasificados para la instancia que aún no tiene fecha en las ciudades de Guadalajara y Monterrey en México definida provienen uno cada uno de cada confederación, a excepción de la UEFA, y con el cupo extra de la CONCACAF como anfitrión.
Nueva Caledonia de Oceanía y Bolivia de la CONMEBOL son los únicos clasificados hasta el momento, que deben esperar a ver el ránking propio y el resto.
Se deberá conocer los mejores segundos de los grupos de la Tercera ronda de la eliminatoria CONCACAF, el vencedor en la serie de la Quinta ronda de la eliminatoria de Asia y el vencedor en la final de la Segunda ronda de la eliminatoria de África.
