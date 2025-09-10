Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la derrota de Argentina ante Ecuador

Por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina perdió en su visita a Ecuador.
La Tricolor dominó el partido en base a ganarle la espalda a la defensa Albiceleste en el Monumental de Guayaquil.
El único gol del partido llegó de penal. Enner Valencia en su último partido por Eliminatorias, puso el 1-0.
Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró las Eliminatorias primero, con 38 puntos, arriba de Ecuador, Brasil y Uruguay.
