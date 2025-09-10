#HOY:

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas tras la derrota de Argentina ante Ecuador

La Tricolor dominó el partido en base a ganarle la espalda a la defensa Albiceleste en el Monumental de Guayaquil.

Ecuador controló el partido en su mayoría. Foto: Reuters
 1:08
Por: 

Por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina perdió en su visita a Ecuador.

El único gol del partido llegó de penal. Enner Valencia en su último partido por Eliminatorias, puso el 1-0.

Con este resultado, el equipo dirigido por Lionel Scaloni cerró las Eliminatorias primero, con 38 puntos, arriba de Ecuador, Brasil y Uruguay.

Así quedó la tabla

